Büyük adalet yürüyüşü gülümsemeyi de öğretti

24 gündür devam eden ve Türkiye'nin her köşesinde yankılanan Adalet Yürüyüşü, siyaset anlayışımıza olumlu katkılar da sağladı.

Katkıların en güzeli, belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz “birbirimize, farklı fikirlere saygılı olabilme olgunluğu”nu geri kazanma yolundaki adımlar oldu.



Kortejin geçeceği yola gübre dökme ilkelliği gibi küçük bir kaç örnek dışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte daha adil bir Türkiye için Ankara’dan İstanbul’a yürüyenlerle onlar gibi düşünmeyenler arasında neredeyse kayda değer olumsuz hiç bir sorun yaşanmadı.

HASRET KALDIĞIMIZ ŞEY

Uzun süredir hasret kaldığımız siyasi tahammül, bir anlamda büyük yürüyüşle test edildi. Test başarılıydı. Türk insanı siyasi görüşü ne olursa olsun birbirine tahammül edebiliyor ve olabildiğince saygılı davranıyordu.

KÖTÜ ÖRNEK YOK GİBİ

Kılıçdaroğlu’na ve onun ardında yürüyenlere kızanlar da oluyordu elbet. Yol kıyısında durup medenice tepki gösteriyor, slogan atıyordu. Bu arada, kötü sözler de söyleniyordu. Ancak, çoğu kez bu tür girişimler yandaş bulmuyor, kendi çirkinliğinde kaybolup gidiyordu.

İSTE O FOTOĞRAF

Yürüyüşün bugünkü bölümünde başkasının fikrine tahammülün adeta fotoğrafı çekildi. Adalet Yürüyüşü korteji Pendik’e doğru ilerlerken otomobillerini yol kıyısına çekmiş bir aile objektiflere takıldı. Dede ve torunu otomobilin üzerine çıkmış.

Ailenin kadın fertleri ise aşağıda hep birlikte rabia işareti ile adalet için yürüyenleri protesto ediyordu. Fotoğraf karesindeki ayrıntılar hayli dikkat çekiciydi. İki eliyle rabia işareti yapan kadın bir yandan da gülüyordu. Evet, öfkeli değildi. Başında takkesi ile otomobilin üzerindeki dede ise bir eliyle rabia işareti yaparken, diğer elinde tuttuğu cep telefonu ile kortejdeki onbinleri videoya çekiyordu.Yanındaki torununun yüzünde ise kocaman bir gülümseme vardı.

GÜBREDEN RABİALI GÜLÜCÜĞE

Günlerdir süren büyük yürüyüşün son metrelerinde gelen bu fotoğraf görenlerin yüreğine su serpti. İnsanlar gübre dökme çirkinliğinden hızla uzaklaşmış ve birbirlerinin yüzüne gülümseyerek kendi dünya görüşlerini haykırır hale gelmişti.