2018 Milli piyango çekilişinde son dakika: Büyük ikramiye açıklandı! (SORGULAMA EKRANI)

Türkiye’de Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi bilete çıktı sorusu yanıt buldu. Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü. Biletinizi haberimizden sorgulayabilirsiniz. Kimisi şans oyunlarını eğlence olsun diye oynar kimisi de büyük umutlar bağlar. Bu gece milli piyango sonucu 4 ili sevindirdi. Her yıl 31 Aralık gecesi yapılan yılbaşı özel çekilişine dair merak edilen her şey, amorti sonuçları...

Günlerdir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye belli oldu. 61 milyon lira tutarındaki ikramiyenin çeyrek bilete mi, yarım bilete mi veya tam bilete mi çıkacağı merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango bilete sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Milli Piyango idaresi büyük ikramiyelerin belli olacağı çekilişleri canlı yayın ile internet sitesinden paylaşıyor. Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye çekilişini haberimizde bulunan canlı yayın ile öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı…

AMORTİ HAKKINDA

Her yıl başı dönemlerinin vazgeçilmezi olan Milli Piyango çekilişi bu yıl da büyük bir heyecan yarattı. Fransızca kökenli bir kelime olan ‘amorti’ ekonomi terimi olarak ‘Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil’ anlamına geliyor. Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti için iki farklı rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün.

BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU! ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Kazanan iller: KIBRIS, SAMSUN, ANTALYA, İSTANBUL



9794035

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

Büyük ikramiyeleri ve amorti rakamlarını belirleyen çekilişler 23.00’da başladı. İlk çekiliş ile amorti rakamları belirlendi. Milli Piyango bilet sorgulama ekranının saat 000.00’dan sonra açılması bekleniyor. İşte Amorti sonuçları…

4, 6

500 BİN LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET

500 bin liralık ikramiye İstanbul(3), Antalya’dan biletlerini satın alan vatandaşımızın oldu.

4136086

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET

Çeyrek bilete isabet eden 1 milyonluk ikramiye İstanbul(2), Gaziantep, Ankara’dan biletlerini satın alan vatandaşlarımızın oldu.

8757022

2 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET



Yarım bilet – 9201621

2 milyon liralık ikramiye İstanbul, Diyarbakır’dan biletlerini satın alan vatandaşımızın oldu.

5 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET



İstanbul ,İstanbul, İzmir, İstanbul (Çeyrek bilet)

2551923

10 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN BİLET

0798081- Çeyrek bilet

İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara

BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişi için basın mensupları saat 19:00’dan itibaren görüntü almaya başlayabilecek. İkramiyeler ise küçükten büyüye doğru saat 23:00’dan itibaren canlı yayında belirlenmeye başlayacak. Çekiliş sonuçları hem internet üzerinden hem TV üzerinden TRT ekranlarından takip edilebilecek.

AMORTİ: 23:00 – 23:05

500.000: 23:05 – 23:10

1.000.000: 23:10 – 23:15

2.000.000: 23:15 – 23:20

5.000.000: 23:20 – 23:25

10.000.000: 23:25 – 23:30

61.000.000: 23:30 – 23:45

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SİTESİ ÇÖKTÜ

Bu büyük gecede milyonlarca kişinin eş zamanlı olarak Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesine girmesi büyük yoğunluğa sebep oldu. Bu nedenle MPİ’nin sitesine girilemedi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Milli piyango biletlerinde ikramiyeler bir senelik zaman aşımı süresine tabidir. Yani, çekilişi tarihinden itibaren bir sene içerisinde ibraz edilmeyen biletler, zaman aşımına uğrar ve bu biletlerin ödemeleri biletler yandığı için yapılmaz. Şayet zaman aşımı süresi hafta sonu veya resmi tatile denk gelirse, biletinizdeki ikramiyeyi takip eden ilk iş günü mesai sonuna kadar alabilirsiniz.

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