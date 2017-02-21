Başkan Sözlü’ye 5 yıl hapis cezası!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Sözlü’nün yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile 14 kişinin “Rüşvet ve edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan yargılandığı dava sona erdi. Reddi hâkim” talebi üst mahkeme tarafından kabul edilmeyen Sözlü ile birlikte 5 kişi “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 5'er yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Sözlü ile birlikte “Rüşvet “ suçundan yargılanan 7 kişi ise beraat etti. “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan yargılanan 9 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

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Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz Hüseyin Sözlü ile birlikte 9 sanık ve avukatları katıldı. Hüseyin Sözlü, davanın siyasi olduğunu ileri sürüp, suçlamayı kabul etmedi. Diğer sanıklarda iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme, Hüseyin Sözlü, Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 5'er yıl hapisle cezalandırıldı. Sözlü ile birlikte 7 sanık “Rüşvet” suçundan beraat etti. Mahkeme 9 sanık hakkında da “edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme, Hüseyin Sözlü, Mehmet Boran ve Hüseyin Güçüm hakkındaki adli kontrol (yurtdışı yasağı) karının devamına karar verdi. Mahkeme, ayrıca Ertuğrul Kütük ve Ömer Aydın'ın da yurtdışı yasağı getirdi.

İddianamede, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işlemi için müteahhide işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu 2 milyon 922 bin lira zarara uğrattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edildi. Ayrıca, Sözlü'nün hak edişlerin tamamını ödeyerek seçim çalışmalarında Ömer Aydın'dan aracılar vasıtasıyla yemekli toplantı için bin 500 lira, seçim çalışması için de 25 bin lira rüşvet aldığı, Ertuğrul Kütük'ten Kudbettin Kılıç'ın Sözlü’ye verilmek üzere 200 bin lira istediğini de öne sürüldü.

Duruşma savcısı ise mütalaasında Sözlü'nün de aralarında bulunduğu 7 sanığı “Edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme' suçlarından 7 yıldan 19 yıla, diğer sanıkların ise “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.