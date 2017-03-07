Büyükşehir’de özgürlük halayı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 5 yıllık yargılama süreci sonunda beraat eden Büyükşehir bürokratlarıyla eş ve çocuklarını yemekte ağırlayıp, "Başımızı öne eğdirmediniz. Sizinle gurur duyuyorum" dedi. Bürokratlar, beraat kararını halay çekerek kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu, Mayıs 2011'de başlayan operasyon ve yıllarca devam eden dava sürecinde yargılanan ve tutuklanan bürokratlarını, onlarla birlikte büyük sıkıntı yaşayan eş ve çocuklarını, geçen 27 Şubat’taki beraat kararının ardından bir ‘şükran buluşmasında’ ağırladı.

Kültürpark'taki gecede, cezaevindeki arkadaşlarının görev yükünü de sırtlanan diğer bürokratlar ile avukatlar da yer aldı.

‘BAŞIMIZI ÖNE EĞDİRMEDİNİZ’

Emniyet, mahkeme ve cezaevi anılarının paylaşılıp ardından halayların çekildiği, şarkıların söylendiği gecede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bir konuşma yaptı.

Kocaoğlu şunları söyledi: “O gün minicik olan çocuklarımız bugün büyüdü. Üniversiteye başlayanlar, okulu bitirip iş sahibi oldu. Kimisi evlendi. Geçen yıllar içinde elbette çok üzüldük, çok sıkıntı çektik ama hepsi burada bitti. Ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Namusunuzla, ahlaklı ve özverili bir şekilde çalıştınız ve bunu cümle aleme bir kez daha ispat ettiniz. Başımızı öne eğdirmediniz. Sizinle gurur duyuyorum.”

PASTAYI, SELEN BEBEK İLE BİRLİKTE KESTİ

Büyükşehir davasında yargılanan bürokratlar, aileleri ve avukatlar, daha sonra ‘Doğrunun kalesi yıkılmaz’ yazılı bir pankart önünde hatıra ı çektirdi. Gecenin finalinde ise pasta kesimi vardı. Başkan Kocaoğlu pastayı, davanın başlandığı günlerde kamuoyunda ‘Selen Bebek’ olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Serpil Keskin'in kızı 7 yaşındaki Selen Keskin ile birlikte kesti. Geceye katılan bürokratlar, beraat kararını halay çekerek kutladı. (DHA)