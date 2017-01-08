Buz gibi havada denize girdiler

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Üsküdar'da bir kişi denize girdi. Sarayburnu'nda bir grup 'geleneksel' hale getirdikleri 'kar yüzüşünü' gerçekleştirdi.

İstanbul soğuktan buz keserken, Üsküdar Salacak sahilde kameralara takılan bir görüntü vatandaşları şok etti. Sahilde soğuk havaya rağmen denize giren Baki Ünal isimli şahıs herkesi şaşırttı.

Denizden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ünal, “Denize girdim, su çok soğuk. Ellerim dondu. Ama iyi geliyor” dedi.

SARAYBURNU’NDA DA BİR GRUP DENİZE GİRDİ

Sarayburnu Sahili’nde de sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girmek için hazırlık yaptı. Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine ‘Sarayburnu Fatihleri’ ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı. Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, “Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa” dedi. Yusuf Özinal ise, vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi. (İHA-DHA)