ByLock’çu 6 polise 15 yıl hapis istendi

Adana’nın İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken KHK ile meslekten ihraç edilen 2’si tutuklu 6 polis hakkında 15’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların telefonlarında FETÖ’nün gizli haberleşme programı ‘ByLock” tespit edildiği iddianameye yansıdı.

Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde görevli 2'si tutuklu 6 polis hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında “ FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15'er yıl hapis istemi ile dava açıldı. Savcı, sanık polislerin FETÖ/PDY örgüt üyelerinin gizli haberleşme programı “ByLock” u kullandıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tutuklu Mustafa Karagüllü(emniyet müdür yardımcısı), Yıldırım Karkin(komiser) ile haklarında adli kontrol kararı bulunan Emrah Kılıç(polis), Fatih Yücel(polis), , Servet Şahin(polis), Seyit Ali Annadıç(İlçe emniyet müdürü) hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede sanık polislerin telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme “ByLock” tespit edildiğine dikkat çekildi.

Savcı iddianamenin değerlendirme bölümünde şu görüşlere yer verdi. “Şüphelilerin FETÖ/PDY içerisinde yer aldıkları, örgüte himmet verdikleri, sohbet toplantıları düzenleyip katıldıkları, KHK ile meslekten ihraç edildikleri, haklarında FETÖ/PDY'le üye olmak suçundan dolayı soruşturma yapılan şahıslar ile irtibatlı oldukları, mevcut delil durumuna göre şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiş, Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”