ByLock’ta ilk ceza

İzmir’de FETÖ terör örgütüne üye olmak ve ByLock’u kullandıkları iddiasıyla yargılanan 2 işadamı, toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’de FETÖ terör örgütüne üye olmak ve ByLock’u kullandıkları iddiasıyla yargılanan 2 işadamı, toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan işadamları Okan Mertkaya 9 yıl, Faruk Sümen ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Böylece ilk defa ByLock'tan ceza kesilmiş oldu.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mertkaya ve Sümen, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Okan Mertkaya, ByLock kullanmadığını ve indirmediğini iddia etti, “Bir kişinin başka birinin telefonundan da bu tür programları kullanması mümkün olabilir” ifadesini kullandı.

Sanık Faruk Sümen de suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Recep Erdem, sanık Okan Mertkaya'nın ByLock kullandığını, ayrıca örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini vurguladı.

Sanık Faruk Sümen'in ise örgütle bağlantılı derneklerde yöneticilik yaptığını kaydetti. Ayrıca 2 sanığın da Bank Asya'da hesapları olduğunu belirtti.

1 SANIĞA TAHLİYE

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Okan Mertkaya'nın 9 yıl, Faruk Sümen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, Sümen'i, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirilerek tahliye etti.

DHA-İHA