Bylock’tan sonra FETÖ’nün yeni haberleşme sistemi deşifre edildi

İzmir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen eş operasyonda aralarında sözde il sorumlusu, eğitim sorumlusu ve mali sorumlusu da bulunun 44 kişi yakalandı. Operasyonda örgütün yeni haberleşme sistemi de deşifre edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ay önce başvuruda bulunan bir itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda MİT ve İzmir İl emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Örgütün “Gaybubet evlerinden” sorumlu olduğu öğrenilen itirafçının verdiği bilgiler üzerinden yaklaşık 3 aylık bir çalışma yürüten ekipler, örgütteki dağılmayı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre ederek İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak ve Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında örgütü Ege Bölgesi’nde toparlamaya çalışan sözde il imam S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.’nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu söz konusu adreslere yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanla beraber 64 bin dolar, 150 bin TL de para ele geçirilirken örgütün ByLock yerine yeni bir haberleşme sistemi kullandığı belirlendi. Buna göre gözaltına alınan kişilerin bu sistem üzerinden haberleşmelerini sağladığı öğrenildi. Ekipler yeni sistemi deşifre etmek için araştırmalarına devam ediyor.

Operasyon öncesinde 3 aylık süreç içerisinde elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün toplantılar için sürekli farklı bir villa kullandığı ortaya çıktı. Hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri dolar üzerinden kiraladıkları, yine lüks araçları kullandıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantılarını da, her seferinde başka bir lüks sitedeki villa yada evde yaptığı, zaman zaman da kırsal bölgelerdeki yine villaları tercih ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri almaya çalıştıkları anlaşıldı. İHA