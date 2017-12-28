ByLock’tan tutuklanan 11 polis tahliye edildi

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan 11 eski polisin tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ‘ByLock IP’lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen ‘ByLock’ listesine göre Ankara’da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi. Bylock kullanıcısı olmadıkları ve FETÖ üyesi olduklarına dair haklarında başka delil bulunamayan 11 polisin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.

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Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara’daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ’ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan 11 eski polisin tahliyesi talep edildi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine Mustafa A., Fatih A., İbrahim A., Murat T., Erhan A., Ayhan Ç., Birol T., Rasim G., Kenan K., Selçuk T., Coşkun B.’nin tahliyesine karar verdi. AJANSLAR