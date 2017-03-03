Çağlayan Adliyesi’ndeki rüşvet skandalı kamerada

Çağlayan Adliyesi'ndeki icra müdürlüklerine rüşvet alındığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet alınma anları ise polis ekipleri tarafından yerleştirilen gizli kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Adliyesi’nde bulunan icra müdürlüklerinde rüşvet alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışma kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde bulunan 14 icra müdürlüğünü takibe alarak, icra müdürlüklerine gizli kamera yerleştirdi. Bir süre devam ettirilen takibin ardından 14 ayrı icra müdürlüğüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 icra müdürü, 9 icra müdür yardımcısı ve 5 katibi ile 2 hukuk bürosu çalışanı gözaltına alındı.

Rüşvet anı kamerada

Polis ekiplerinin icra müdürlüklerine yerleştirdikleri kameralarda, işlem yapan kişilerin kapalı zarflar içerisinde para verdikleri görülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirtildi. Şüphelilerin icra dosyalarını öne almak için rüşvet aldıkları ve usulsüz işlem yaptıkları iddia edildi. Yaklaşık 1 milyon rüşvet aldığı öne sürülen şüphelilerin ise emniyetteki ilk sorgularında, zarf içerisinde dosyalara konularak kendilerine verilen paraların taksi parası ve yapılan masraflarla ilgili paralar olduğunu söyledikleri öğrenildi. (İHA)