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Çalışkan engellileri makamında ağırladı!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Dünya Engelliler Günü" kapsamında, sporcu öğrencilerle bir araya geldi. Daha önceki programlarsa "Engelli" yerine "Engin Gönüllü" ifadesini kullanan Çalışkan, sporcuları başarılarından ötürü kutladı.

Habip ATAM
18:385 Aralık 2017
Gündem
Çalışkan engellileri makamında ağırladı!
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Dünya Engelliler Günü" kapsamında, sporcu öğrencilerle bir araya geldi. Daha önceki programlarsa "Engelli" yerine "Engin Gönüllü" ifadesini kullanan Çalışkan, sporcuları başarılarından ötürü kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”  kapsamında program düzenledi. Program kapsamında   çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, program kapsamında yüzme dalında uluslararası alanada başarı gösteren engelli  Emniyet mensubu ailelerin engelli çocuklarını makamında ağırladı.880

Çalışkan, “Engelliler” yerine  “Engin Gönüllüler” olarak hitap ettiği sporcularla bol bol sohbet etti. Uluslararası alanda, Türkiye ve İstanbul’da birbirlerinden farklı dallarda başarı gösteren öğrencilerle fotoğraf çektiren Çalışkan, öğrencilerin hedeflerini dinledi.

Öğrencilerle yaklaşık 1 saat sohbet eden Mustafa Çalışkan,  misafirlerini hediyelerle uğurladı.

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