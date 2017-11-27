Cam filminden ceza yiyenlere ne olacak? Cam filmi serbest kalacak mı? İşte son açıklamalar…

Cam filmi hakkındaki karmaşa bitmek bilmiyor. Cam filminin tekrar yasaklanmasıyla ceza yiyenler, şimdi cam filminin tekrar serbest kalma aşamasına gelmesiyle ikilemde kaldı. Cam filmi hakkında merak edilen konular hakkında Bozdağ açıklamalarda bulundu...

Cam filmi yasağı kalktı mı sorusu birçok araç sahibi tarafından merakla araştırılıyor. Cam filmi yasağıyla ceza kesilen kişilerin cezasına af gelecek mi sorusuna Bozdağ yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara kesilen cazalarla ilgili, “Bir af söz konusu değil” dedi.

YÖNETMENLİK HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı'nı, diğeri Sanayi Bakanlığı'nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.

CAM FİLMİ SERBEST OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Otomobillerdeki cam filmi yasağıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, “Yasak yanlış, mağduriyet olmamalı, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim” dedi. Bunun üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den son günlerin tartışılan cam filmi konusu üzerine “Cam filmi yasağını kaldıracak çalışma yapıyoruz” açıklamasını yapmıştı.