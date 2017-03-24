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Camide cemaate ‘evet’ şekeri dağıtıldı

Nevşehir'deki Kurşunlu Camii'nde bugün cuma namazı çıkışı cemaate üzerinde 'evet' yazan şekerler dağıtıldı.
18:5024 Mart 2017
Gündem
Camide cemaate ‘evet’ şekeri dağıtıldı
Nevşehir'deki Kurşunlu Camii'nde bugün cuma namazı çıkışı cemaate üzerinde 'evet' yazan şekerler dağıtıldı.

Referandum kampanyasında billboardlar, meydanlar, caddeler, sokaklar ve kamu kurumlarından sonra camiler de propaganda alanına döndü. Nevşehir’deki Kurşunlu Camii’nde de bugün cuma çıkışı ‘evet’ şekeri dağıtıldı. Şekerden alanlar olurken bazıları referandumda ‘evet’, bazıları da ‘hayır’ oyu vereceğini söyledi.

Camide ‘evet’ şekerlerini kendisinin dağıttığını söyleyen bir dönem Tüm Emekçi Çalışanlar Sendikası (TEÇSEN) Şube Başkanı Levent Güneş, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine vatandaş olarak destek olmak için böyle bir girişimde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bizler elimizden geleni yapacağız” dedi. DHA

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