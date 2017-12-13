Çamlıca Camisi’ne özel metro hattı… 2 yıl içinde açılacak…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul'un her yerinden görülsün” talimatı üzerine yapımına başlanan Çamlıca Camii'ne özel metro hattının inceleme süreci tamamlandı. Maliyeti 425 milyon TL olan metro hattının 2 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü'nce yapılması planlanan “Altunizade – Çamlıca Metro” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan proje tanıtım dosyasının değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan inceleme sonucunda bugün metro hattı için “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı alınarak askıya çıkarıldı. Nihai proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre maliyeti 425 milyon lira olan metro hattı Üsküdar sınırları içerisinde Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Tepesi'nde 15 bin metrekarelik alanda, 37 bin 500 kişi kapasiteli olarak planlanan Çamlıca Camii'ne hizmet edecek.

4 İSTASYON

3,48 KM uzunluğundaki metro hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami 4 adet istasyon yer alacak. Altunizade istasyonu aç-kapa tekniği ile inşa edilecek ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacak.

CAMİNİN BATISINDA YER ALACAK

Güzergâh, Altunizade İstasyonu ile başlayarak Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri'nin yer aldığı Çamlıca Tepesi İstasyonu yönünde ilerleyecek ve mevcut Üsküdar-Ümraniye Metro Hattının üzerinden devam edecek. Çamlıca Camii karayolu tünellerinin altından geçerek, caminin batısında yer alacak Çamlıca Cami İstasyonu ile son bulacak.

2 YILDA TAMAMLANACAK

Metro hattının Çamlıca Cami, Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri ve yoğun yerleşimli Ferah Mahallesi bölgesine, turizm ve ibadet amaçlı ulaşımı sağlaması planlanıyor. Projenin arazi hazırlık, inşaat, devreye alma ve test işlemlerinin 2 yıllık sürede tamamlanarak işletmeye alınması hedefleniyor.