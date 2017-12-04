Can pazarı! Su dolu kuyuya düştüler…

Şırnak'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, saat 10.30 sıralarında içi su dolu kuyuya düşen 3 kişiden 2'sinin cesedi, saat 16.30 sıralarında çıkarıldı.

Olay bugün sabah saatlerinde, Balveren Beldesi yakınlarında bulunan eski kömür ocakları bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan kendilerine ait malzemeleri almayan giden Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal, daha önce kömür çıkartılan ve içi suyla dolan büyük ve derin kuyuya düştü. Olayın duyulmasından sonra bölgeye ADAF, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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İKİ KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren arama çalışmasından sonra çıkarılan cenazeler, Şırnak Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Burada yapılacak incelemenin ardından cenazelerin kime ait olduğu belirlenerek, yakınlarına haber verilecek.

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3 KİŞİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI

Şırnak’ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, saat 10.30 sıralarında içi su dolu kuyuya düşen 3’üncü kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.

Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekiplerinin 6 saat süren çalışma sonrasında 2 cenazenin çıkarıldığı su kuyusundan, yaklaşık 20 dakika sonra 3’üncü ceset çıkarıldı.

Abdurrahman Tunç (43), kardeşi Ömer Tunç (37) ile İdris İnal’ın (36) cesetleri, Şırnak Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Öte yandan Abdurrahman ve Ömer Tunç kardeşlerin ağabeyi Ahmet Tunç’un da 2009 yılında aynı kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitirdiği öğrenildi.