Çanakkale Bayram namazı saati kaç? Bayram Namazı kaç rekat? (Ramazan Bayramı 2017)

Bayram namazı saat kaçta? Çanakkale bayram namazı saati ve bayram namazı nasıl kılınır? İl il bayram namazı vakitleri, Bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2017 yılının Ramazan bayramı geldi! İslam aleminin Ramazan Bayramı bu sene 25 Haziran’da başıyor ve 27 Haziran’da bitiyor. Bayram namazı bayramların ilk günün sabahında kılınır? Peki bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte Çanakkale bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri, Ramazan bayramı ilgili faydalı bilgiler…

Çanakkale bayram namazı vakti: 06:32

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Çanakkale’nin Ünlü Camileri

Çan Kumarlar Köyü Camii

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyündedir 16. yüzyılda mÇatalbergos Kazası'na bağlı olan köyün camisi, çok işlevli düzeniyle ilgi çekmektedir. 19. yüzyıldan kalma yapı H.1323 /M.1905 yılında onarılmıştır.

Kitâbe metni günümüz Türkçesiyle şöyledir: “köy halkı cimrice davranmadan mallarını harcayarak Muhammed Ağa'nın rehberliğinde bu değerli evi/odayı yeniden canlandırdılar.” “Kitâbede alt satırların altına aralıklı olarak yerleştirilmiş rakamlar H.1323 /M.1905 tarihini vermektedir.

Tabip Hasan Paşa Camii ( Çanakkale-Eceabat)

Tabip Hasan Paşa Camii , Çanakkale İli Eceabat İlçesi Kilitbahir Köyü'nde Deniz kenarınddaır.Yapılış tarihi kesin belli değildir.Tabip Hasan Paşa veya Tabip Hasan Ağa 3. Selim döneminde Kilitbahir'e yerleşmiştir.Saray damadıdır.Muhtemelen camide 1700 lü yılların sonuyla 1800 lü yılların başında yapılmıştır.

Camii, köyde yapılan camilerin sonuncusudur.Mimarisinin mütevazi görünüşü, mihrabı ve kubbesindeki ihlas suresinin yazılışı kayda değer bölümlerindendir.

İbadete açıktır.1902 yılındaki onarım kitabesi mevcuttur

Cahidi Sultan Camii (Çanakkale-Eceabat)

Cahidi Sultan Camii Çanakkale İli Eceabat İlçesi Kilitbahir Köyü'ndedir.Yapılış tarihi belli değildir.Muhtemelen 1600 lü yıllarda inşa edilmiştir. (Caminin girişindeki mermer levhada 1630 yazmaktadır)

Cami ahşap ve dörtgen bir yapıdır.Duvarlarının kalınlığı 1 m yi geçiyor.Kiremit örtülü, kapısı mermer kemerlidir, içersindeki levhalar oyma işçiliktir.

Denize nazır bir tepe üzerinde olup .Caminin hemen yanında Cahidi Efendi'nin türbeside vardır

Tavil Ahmet Ağa (Yalı) Camii

Yalı Camii'de kare planı, kırma çatısıyla kentin önemli camilerinden biridir. Mevcut onarım kitabesinden anlaşıldığına göre Tavil Ahmet Aga tarafından yaptırılan ilk caminin yanması üzerine 1854 yılında Miralay Halil Bey'in gayretleriyle yenilenmiştir.

Yanında küçük bir Haziresi (Hazîre, külliye, cami, mescid, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlıklara verilen isimdir) bulunmaktadır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.