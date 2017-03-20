Çanakkale temsilinde ilkokul çocuklarının fotoğraflarını tabutlara yerleştirdiler

Bağcılar'da bulunan Vali Cahit Bayar İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine Çanakkale Savaşı'nın 102. yılı kapsamında hazırlatılan etkinlikte sahneye tabutlar koyuldu, tabutların üzerine ise çocukların fotoğrafları yerleştirildi.

İstanbul Bağcılar’da bulunan Vali Cahit Bayar İlkokulu öğrencilerinin Çanakkale Savaşı’nın 102. yılı kapsamında hazırladığı temsilde, skandal görüntüler ortaya çıktı. Savaş temsilinde hayatını kaybedenler için sahneye tabutlar yerleştirildi, tabutların üzerine de temsilde yer alan erkek çocukların fotoğrafları koyuldu.

Savaş ve ölüm temsili

Birgün gazetesinden Deniz Sarı’nın haberine göre; İlkokul ikinci sınıf çocukları tarafından hazırlanan ve Bağcılar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 102. Yıl Programı” isimli etkinlik çerçevesinde, erkek öğrencilere asker kıyafeti giydirilerek, temsili savaş anı sergilendi. Ardından savaşta hayatını kaybedenler için sahneye tabutlar yerleştirildi. Tabutların üzerine ise asker kıyafeti giydirilen ve savaş temsili sergileyen erkek çocuklarının fotoğrafları koyuldu. Yerleştirilen tabutların üzerine ise, etkinliği hazırlayan sınıfta bulunan erkek çocuklarının fotoğrafları koyuldu. Kız çocukları ise, tabutların başında toplanarak, savaşta hayatını kaybedenler için temsilen ağladı.

Çocuklar savaş konseptine dahil edilemez

Söz konusu etkinlikte çocukların pedagojik durumlarının değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Eğitim Sen 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu üyesi Murat Durmuş, “Bu tarz etkinlikler, çocukların pedagojik durumlarına göre düzenlemelidir. Çocukların savaş konseptine dahil edilmesi ve tabutlara resimlerini koyulması, çok sıkıntılı bir durum. Savaş, şehitlik ve ölüm kavramları üzerinden toplumda gerici uygulamalar yükseltilmek isteniyor. Bu etkinliğin, 10’lu yaşlardaki çocuklar üzerinden yapılması eğitim pedagojisi açısında çok ciddi sıkıntılar barındırıyor. Bu çocuklar, bu etkinliklerde edindikleri tramvalarla büyüyecekler. Bu etkinlik hiçbir açıdan kabul edilecek bir yapıya sahip değildir” diye konuştu.