Çankaya Belediyesi’nden AKP’li eski belediye başkanına tokat gibi yanıt!

Hatay Yeşilköy Belde Belediye eski Başkanı Fatma Görgen'in yaptığı camii paylaşımına Çankaya Belediyesi'nden gelen yanıt sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Fatma Görgen, Çankaya Belediyesi’nin yaptırdığı caminin önünden bir fotoğraf paylaşarak “@CankayaBelediye ‘si camii yaparsa böyle olur. Namaza geldik, camii kapalı. Mesai saati bitti galiba” notunu yazdı. Çankaya Belediyesi ise bu suçlamaya şu yanıtı verdi: “Cami ve müştemilatının anahtarları Diyanet’e bağlı cami görevlilerinde. Onların mesaisi bitmiş olabilir isterseniz Diyanetle iletişime geçin.”

Çankaya Belediyesi’nin yanıtı sosyal medya kullanıcılarını güldürürken Fatma Görgen’den karşı bir yanıt gelmedi.



