Çankırı 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Çankırı, 2017 referandumunda evet mi diyecek hayır mı? Türkiye herkes bu pazar yapılacak referandum sonuçlarına gözlerini dikti. AKP'nin MHP'nin desteğini alarak meclisten geçirdiği Anasaya'daki 18 maddenin değişikliği referanduma götürülüyor. 16 Nisan Pazar günü yapılacak 2017 referandum sonuçları açıklandığı zaman haberimizde yer alacak. Peki Türkiye bu değişikliklere evet mi diyecek hayır mı? Çankırı 2017 referandum sonuçlarında ne çıkacak? Çankırı daha önceki seçimlerde ne yönde oy kullandı?

Türkiye bu pazar referanduma gidiyor! 16 Nisan Pazar yapılacak olan halk oylaması ile Anayasa’da yapılacak olan 18 maddenin değişikliğine karar verilecek. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasını, meclisteki vekil sayısının 550’den 600’e çıkarılmasını ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklikler yapılmasını içermektedir. AKP, mecliste MHP’nin desteğini alarak Anayasa değişikliğinin yapılmasının referandumla karar verilmesini sağladı. Peki referandumda evet mi çıkacak hayır mı? Çankırı 2017 referandum sonuçları, 16 Nisan Pazar günü sonuçların açıklanması ile birlikte sayfamızda yer alacak. Çankırı referandumda ne diyecek? Çankırı halkı daha önceki seçimlerde ne yönde oy kullanmıştı?

ÇANKIRI 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir. Çankırı’da 672 sandık kuruldu ve 111 bin 589 oy kullanıldı. % 85,85 katılımın olduğu 2015 Kasım genel seçiminde Çankırı’da oy dağılımı şu şekilde oldu;

AKP % 69,1

MHP % 21,6

CHP % 5,9

ÇANKIRI 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Bu seçimle gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıl olacak ve bir kişi en fazla iki kere seçilebilecekti. 2014 yılında yapılan bu seçimde Çankırı’da oyların üç aday arasında dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Recep Tayyip Erdoğan % 73,69

Selahattin Demirtaş % 1,00

Ekmeleddin İhsanoğlu % 25,30

ÇANKIRI 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Çankırı’da 655 sandıkta 108 bin 94 oy kullanıldı. % 84,32 oranında oy kullanımının olduğu 2010 referandumunda Çankırı’da oy dağılımı şu şekilde oldu;

% 77,01 Evet

% 22,98 Hayır