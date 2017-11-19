CANLI İZLE: Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! (Lig TV, beIN Sports) FB maçını yayınlacak kanallar listesi

Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi canlı yayınlacak kanalları araştırıyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı Türkiye'de beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise mücadeleiyi izlemek için ülkesinde maçı yayınlancak kanallar listesini araştırıyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelemek isteyen sarı-lacivertliler bu sezon bir ilki yaşayacak. İşte beIN Sports 1 izleme yolu ve Fenerbahçe Sivasspor maçının canlı izlenebileceği kanallar listesi...

Süper Lig 10. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'u konuk ediyor. Taraftarların merak ettiği Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları haberimizde. Fenerbahçe Sivasspor maçı saat 19.30 itibari ile beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. . Yurtdışında ikamet eden futbol tutkunları maçı hangi kanaladan canlı izleyebilirim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Fenerbahçe Kayserispor maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman’ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4’ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya’nın durumunu değerlendirmek amacında. İşte detaylar ve Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin önemli eksikleri bulunuyor. Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla ile uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie mücadelede forma giyemiyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

Başkent deplasmanında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Luis Neto da bu maçta yok. Son maçlarda yakaldığı çıkışla dikkat çeken ve üst sıralara tırmanan Sivas cephesinde ise önemli bir eksik yok.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR ARASINDA ZORLU MÜCADELE

Kazananın zirveye yaklaşacağı bir karşılaşma özelliği taşıyan mücadele özellikle Fenerbahçe’nin moral bulması açısından son derece önemli. Teknik Direktörünün gel-git yaşadığı sarı-lacivertli ekip kazanarak düzlüğe çıkmak istiyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Ali Yıldırım başta olmak üzere yönetim Aykut Kocaman’a tam destek verdi ve son antrenmanlar tesislerde izlenerek takıma da moral konuşmaları yapıldı. Takımın iskelet kadrosundan Valbuena ve Isla sakat. Neto ve Alper ise kart cezalısı.

İç sahada oynadığı 5 maçtan 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe zirveden daha da uzaklaşmamak adına 3 puan hedefliyor ve deyim yerindeyse “Kadıköy’den çıkış” arıyor.

Fenerbahçemizin Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/k2c6E9js8c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Kasım 2017

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D’Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

23. FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14’e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 19 puan ve averajla 5. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. İki ekip daha önce Süper Lig’de 22 kez karşılaştı. Bu maçlardan 14’ünü Fenerbahçe kazanırken, 4 karşılaşmayı Sivasspor kazandı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 54 golüne karşı kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 30 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Sivasspor İstanbul’da daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9’unu sarı-lacivertliler kazanırken, kırmızı-beyazlı ekip 1 kez galip geldi. 1 karşılaşmada da beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, İstanbul’daki maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. İki ekip son olarak 2015-2016 sezonunda Sivas’ta karşılaşmış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.

İşte Fenerbahçe Karşısında Sahaya Çıkacak 11 Yiğidohttps://t.co/zCaicS6FCg pic.twitter.com/O18CTno6Jw — Sivasspor (@SivassporKulubu) 19 Kasım 2017

EN FARKLI GALİBİYET…

Fenerbahçe, Sivasspor’a karşı en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik skorla alırken, Sivasspor ise rakibini iki kez 2-0 mağlup etti. İki takım arasında Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyonluğu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı maç ile 2013-2014 sezonunda Fenerbaçe’nin Kadıköy’de 5-2 kazandığı maç en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

Ülker Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak.

Süper Lig 10. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'u konuk ediyor. Taraftarların merak ettiği Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları haberimizde. Fenerbahçe Sivasspor maçı saat 19.30 itibari ile beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. . Yurtdışında ikamet eden futbol tutkunları maçı hangi kanaladan canlı izleyebilirim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Fenerbahçe Kayserispor maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman’ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4’ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya’nın durumunu değerlendirmek amacında. İşte detaylar ve Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…

1980 -1982 yılları arasında Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Friedel Rausch’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Friedel Rausch'un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/tM1p6xmZmA — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Kasım 2017

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇINA HAZIR

Süper Lig’in 12’nci haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00´da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, tesislerde kampa girdi.