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CANLI İZLE: Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! (Lig TV, beIN Sports) FB maçını yayınlacak kanallar listesi

Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi canlı yayınlacak kanalları araştırıyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı Türkiye'de beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise mücadeleiyi izlemek için ülkesinde maçı yayınlancak kanallar listesini araştırıyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelemek isteyen sarı-lacivertliler bu sezon bir ilki yaşayacak. İşte beIN Sports 1 izleme yolu ve Fenerbahçe Sivasspor maçının canlı izlenebileceği kanallar listesi...

18:3619 Kasım 2017
Gündem
CANLI İZLE: Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle! (Lig TV, beIN Sports) FB maçını yayınlacak kanallar listesi
Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi canlı yayınlacak kanalları araştırıyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı Türkiye'de beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise mücadeleiyi izlemek için ülkesinde maçı yayınlancak kanallar listesini araştırıyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelemek isteyen sarı-lacivertliler bu sezon bir ilki yaşayacak. İşte beIN Sports 1 izleme yolu ve Fenerbahçe Sivasspor maçının canlı izlenebileceği kanallar listesi...

Süper Lig 10. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'u konuk ediyor. Taraftarların merak ettiği Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları haberimizde. Fenerbahçe Sivasspor maçı saat 19.30 itibari ile beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. . Yurtdışında ikamet eden futbol tutkunları maçı hangi kanaladan canlı izleyebilirim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Fenerbahçe Kayserispor maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman’ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4’ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya’nın durumunu değerlendirmek amacında. İşte detaylar ve Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin önemli eksikleri bulunuyor. Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla ile uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie mücadelede forma giyemiyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

Başkent deplasmanında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Luis Neto da bu maçta yok. Son maçlarda yakaldığı çıkışla dikkat çeken ve üst sıralara tırmanan Sivas cephesinde ise önemli bir eksik yok.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR ARASINDA ZORLU MÜCADELE

Kazananın zirveye yaklaşacağı bir karşılaşma özelliği taşıyan mücadele özellikle Fenerbahçe’nin moral bulması açısından son derece önemli. Teknik Direktörünün gel-git yaşadığı sarı-lacivertli ekip kazanarak düzlüğe çıkmak istiyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Ali Yıldırım başta olmak üzere yönetim Aykut Kocaman’a tam destek verdi ve son antrenmanlar tesislerde izlenerek takıma da moral konuşmaları yapıldı. Takımın iskelet kadrosundan Valbuena ve Isla sakat. Neto ve Alper ise kart cezalısı.

İç sahada oynadığı 5 maçtan 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe zirveden daha da uzaklaşmamak adına 3 puan hedefliyor ve deyim yerindeyse “Kadıköy’den çıkış” arıyor.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D’IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

fenerbahce-maci-canli-yayin-izle-bein-sports

23. FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 23. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 14’e 4 sarı-lacivertlilerin galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 19 puan ve averajla 5. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. İki ekip daha önce Süper Lig’de 22 kez karşılaştı. Bu maçlardan 14’ünü Fenerbahçe kazanırken, 4 karşılaşmayı Sivasspor kazandı. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 54 golüne karşı kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 30 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile Sivasspor İstanbul’da daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 9’unu sarı-lacivertliler kazanırken, kırmızı-beyazlı ekip 1 kez galip geldi. 1 karşılaşmada da beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, İstanbul’daki maçlarda 30 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. İki ekip son olarak 2015-2016 sezonunda Sivas’ta karşılaşmış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti.

EN FARKLI GALİBİYET…

Fenerbahçe, Sivasspor’a karşı en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik skorla alırken, Sivasspor ise rakibini iki kez 2-0 mağlup etti. İki takım arasında Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyonluğu ilan ettiği ve 4-3 kazandığı maç ile 2013-2014 sezonunda Fenerbaçe’nin Kadıköy’de 5-2 kazandığı maç en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti.

Ülker Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak.

Süper Lig 10. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Sivasspor'u konuk ediyor. Taraftarların merak ettiği Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme yolları haberimizde. Fenerbahçe Sivasspor maçı saat 19.30 itibari ile beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. . Yurtdışında ikamet eden futbol tutkunları maçı hangi kanaladan canlı izleyebilirim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Fenerbahçe Kayserispor maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman’ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4’ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya’nın durumunu değerlendirmek amacında. İşte detaylar ve Fenerbahçe Sivasspor maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇINA HAZIR

Süper Lig’in 12’nci haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00´da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, tesislerde kampa girdi.

Son güncelleme: 19:1519.11.2017
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