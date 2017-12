TİVİBU SPOR CANLI İZLE: Leipzig Beşiktaş maçı canlı izle! BJK maçını şifresiz veren kanallar listesi

Leipzig Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler maçı şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Ülkemizden Leipzig Beşiktaş maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. Rahat bir karşılaşma oynayacak temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda liderliği garantilemişti. Rekor kırararak 11 puan toplayan Beşiktaş, 7 puanlı Leipzig deplasmanına çıkacak. Taraftarlar maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Leipzig Beşiktaş maçını şifresiz veren tüm uydu kanallarını yurtdışında yaşayan futbolseverler için derledik.

Haberimizde bulunan linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Temsilcimiz Beşiktaş’ın bu akşam Leipzig’e konuk olacağı mücadeleyi şifresiz ve canlı veren kanallar listesi merak ediliyor. Saat 22.45’te başlayacak mücadele Red Bull Arena’da oynanacak. Beşiktaş bu akşam Leipzigg karşısında galip gelerek yeni bir rekor kırmak istiyor. Grupta inanılmaz bir performans göstererek bir üst tura maç eksiğiyle adını yazdıran Beşiktaş'ın Leipzig karşısında çıkacağı prestij maçı bu gece taraftarları ekrana kilitleyecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. İşte mücadeleyi şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesi…

Leipzig Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın deplasmanda galibiyet arayacağı maç olacak. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarının 21:45'te başlayacak olmasına alışmış olan taraftarlar için bugün maçın saat biraz daha geç olmuş olacak. Leipzig Beşiktaş maçı saat 22:45'te çıkacak. Beşiktaş Leipzig maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. Aşağıda Paylaştığımız linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇI TİVİBU SPOR CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş’ın grup aşaması macerası RB Leipzig Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Maçı şifresiz canlı veren kanalları sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Öte yandan H grubunu lider tamamlamayı garantileyen Real Madrid de siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında yerini almıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Necip, Mitrovic, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Lens, Talisca, Mustafa, Negredo

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Ilsanker, Halstenberg, Demme, Kampl, Keita, Bruma, Werner, Augustin

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇINI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

BEŞİKTAŞ’IN KORKUSU

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA’dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti. Bu kararını 2 sezon boyunca uygulamakta kararlı olan Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya’ya da Türkiye’den taraftar götürmeyecek.Bu kararını geçtiğimiz günlerde resmi olarak UEFA’ya ve Leipzig kulübüne bildiren Siyah-Beyazlı yönetim protokolde yer olmama ihtimaline karşı sadece yönetici ve görevli bir kaç kulüp çalışanı için 20 adet bilet alarak geri kalan tüm bilet haklarından vazgeçti.

HAKEM VİCTOR KASSAİ

Beşiktaş, kapıdaki tehlike nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmemiş ve rakiplerinden de Türklere bilet satılmamasını istemişti. Bugüne kadar işleyen bu sistem Leipzig maçıyla sona erecek. Alman kulübü Türk taraftarlara farklı tribünlerden bilet satışı yaptı.UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena’da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai’nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas’ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

FİKRET ORMAN’DAN AÇIKLAMALAR

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile röportaj yaparak siyah-beyazlı kulüple ilgili özel bir haber yayınladı. Beşiktaş'ın bu yaz döneminde yaptığı transferlerin tanıtım reklamları ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten ESPN, siyah-beyazlıların dünya genelinde sosyal medyada en yüksek büyümeyi yaşayan 3'üncü kulüp olduğunu belirterek Başkan Fikret Orman'ın da fikirlerini aldı.

Göreve geldiği günden beri Beşiktaş'ın geleceğini inşaa ettiklerini belirten Orman, “Son bir kaç yıldır geleceği inşaa etmek için çalışıyoruz. Kısa dönem başarılar için değil uzun vadeli planlar yapıyoruz. Doğru oyuncuları, doğru teknik adamı, sponsorluk anlaşmalarını, mali düzenlemeleri, marka yönetimini ve daha fazlasını düzenlemek bizin için çok önemliydi ve bu vizyonumuzu başardık, şimdide bunun meyvelerini topluyoruz. Kısa vadeli başarılar için kulüp dengelerine zarar vereceğine inandığımız herhangi bir karar vermedik” ifadelerini kullandı.

Haberimizde bulunan linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Temsilcimiz Beşiktaş’ın bu akşam Leipzig’e konuk olacağı mücadeleyi şifresiz ve canlı veren kanallar listesi merak ediliyor. Saat 22.45’te başlayacak mücadele Red Bull Arena’da oynanacak. Beşiktaş bu akşam Leipzigg karşısında galip gelerek yeni bir rekor kırmak istiyor. Grupta inanılmaz bir performans göstererek bir üst tura maç eksiğiyle adını yazdıran Beşiktaş'ın Leipzig karşısında çıkacağı prestij maçı bu gece taraftarları ekrana kilitleyecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. İşte mücadeleyi şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesi…

Álvaro Negredo

On target for Beşiktaş in the #UCL this week? pic.twitter.com/8GFQiJAzbo

— #TeamOfTheYear (@ChampionsLeague) 4 Aralık 2017