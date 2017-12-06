TİVİBU SPOR CANLI İZLE: Leipzig Beşiktaş maçı canlı izle! BJK maçını şifresiz veren kanallar listesi

Leipzig Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler maçı şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Ülkemizden Leipzig Beşiktaş maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. Rahat bir karşılaşma oynayacak temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda liderliği garantilemişti. Rekor kırararak 11 puan toplayan Beşiktaş, 7 puanlı Leipzig deplasmanına çıkacak. Taraftarlar maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Leipzig Beşiktaş maçını şifresiz veren tüm uydu kanallarını yurtdışında yaşayan futbolseverler için derledik.

Haberimizde bulunan linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Temsilcimiz Beşiktaş’ın bu akşam Leipzig’e konuk olacağı mücadeleyi şifresiz ve canlı veren kanallar listesi merak ediliyor. Saat 22.45’te başlayacak mücadele Red Bull Arena’da oynanacak. Beşiktaş bu akşam Leipzigg karşısında galip gelerek yeni bir rekor kırmak istiyor. Grupta inanılmaz bir performans göstererek bir üst tura maç eksiğiyle adını yazdıran Beşiktaş'ın Leipzig karşısında çıkacağı prestij maçı bu gece taraftarları ekrana kilitleyecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. İşte mücadeleyi şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesi…

Leipzig Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın deplasmanda galibiyet arayacağı maç olacak. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarının 21:45'te başlayacak olmasına alışmış olan taraftarlar için bugün maçın saat biraz daha geç olmuş olacak. Leipzig Beşiktaş maçı saat 22:45'te çıkacak. Beşiktaş Leipzig maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. Aşağıda Paylaştığımız linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇI TİVİBU SPOR CANLI İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş’ın grup aşaması macerası RB Leipzig Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Maçı şifresiz canlı veren kanalları sizler için derledik.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Öte yandan H grubunu lider tamamlamayı garantileyen Real Madrid de siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında yerini almıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Necip, Mitrovic, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Lens, Talisca, Mustafa, Negredo

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Ilsanker, Halstenberg, Demme, Kampl, Keita, Bruma, Werner, Augustin

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇINI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

İran beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Irak beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD İrlanda BT Sport Extra İtalya Premium Calcio 6, Premium Play Arnavutluk K-SPORT 3 Cezayir beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya ZDF, Sky Go Deutschland, Sky Sport 4/HD, Sky Sport 1 HD Bahreyn beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Bangladeş Sony LIV Belçika Proximus 11+ Belize Fox Sports 3 Cono Norte Bhutan Sony LIV Bosna Hersek Klik SPORT Brezilya Esporte Interativo Plus Brunei beIN Sports Connect Thailand Kamboçya beIN Sports Connect Thailand Kanada TSN GO Çad beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Çin QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China Kosta Rika Fox Sports 3 Cono Norte Hırvatistan Klik SPORT, Arena Sport 5 Croatia Güney Kıbrıs Cytavision Live, Cytavision Sports 6 Çek Cumhuriyeti Digi Sport 3 Danimarka Viasat Xtra 2, Viaplay Denmark Djibouti beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Dominik Cumhuriyeti Fox Sports 3 Cono Norte Mısır beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia El Salvador Fox Sports 3 Cono Norte Estonya Viasat Xtra 2 Finlandiya Viaplay Finland, Viasat Xtra 2, Viasat Sport / HD Fransa beIN Sports MAX 10 Almanya TeleClub Sport Live, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 4/HD, ZDF, Sky Go Deutschland Yunanistan Cosmote Sport 7 HD Guetemala Fox Sports 3 Cono Norte Honduras Fox Sports 3 Cono Norte Japonya Sukachan 6 Ürdün beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Kosova K-SPORT 3 Kuveyt beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Laos beIN Sports Connect Thailand Letonya Viasat Xtra 2 Lübnan beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Libya beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Makedonya Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT Maldivler Sony LIV Malta Go Sports 8 Moritanya beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Meksika Fox Sports 3 Cono Norte Karadağ Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT Fas beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Myanmar Skynet Myanmar Nepal Sony LIV Hollanda Ziggo Sport Extra 1 Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand Nikaragua Fox Sports 3 Cono Norte Norveç Viaplay Norway Umman beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Pakistan Sony LIV Palestinian Territory beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Panama Fox Sports 3 Cono Norte Polonya Canal+ Sport Online Portekiz Sport TV5 Katar beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Romanya Telekom TV Live Suudi Arabistan beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Sırbistan K-SPORT 3, Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT Slovakya Digi Sport 3 Slovenya Sportklub 3 Slovenia Somali beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Güney Afrika SuperSport 8 Güney Sudan beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia İspanya beIN Sports Connect España, Movistar+ Sri Lanka Sony LIV Sudan beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia İsveç Viasat Xtra 2, Viaplay Sweden, Viasat Sport / HD İsviçre TeleClub Sport Live, Sky Sport 1 Switzerland Suriye beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 8 HD Tayland beIN Sports Connect Thailand Tunus beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Türkiye Tivibu Spor 2 Birleşik Arap Emirlikleri beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Birleşik Krallık BT Sport Extra Amerika Birleşik Devletleri ESPN3 USA, Fox Soccer Plus, WatchESPN, fuboTV, FOX Soccer Match Pass Venezuela Fox Sports 3 Cono Norte Yemen beIN Sports Arabia 8 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

BEŞİKTAŞ’IN KORKUSU

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA’dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti. Bu kararını 2 sezon boyunca uygulamakta kararlı olan Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya’ya da Türkiye’den taraftar götürmeyecek.Bu kararını geçtiğimiz günlerde resmi olarak UEFA’ya ve Leipzig kulübüne bildiren Siyah-Beyazlı yönetim protokolde yer olmama ihtimaline karşı sadece yönetici ve görevli bir kaç kulüp çalışanı için 20 adet bilet alarak geri kalan tüm bilet haklarından vazgeçti.

HAKEM VİCTOR KASSAİ

Beşiktaş, kapıdaki tehlike nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmemiş ve rakiplerinden de Türklere bilet satılmamasını istemişti. Bugüne kadar işleyen bu sistem Leipzig maçıyla sona erecek. Alman kulübü Türk taraftarlara farklı tribünlerden bilet satışı yaptı.UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena’da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai’nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas’ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

FİKRET ORMAN’DAN AÇIKLAMALAR

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile röportaj yaparak siyah-beyazlı kulüple ilgili özel bir haber yayınladı. Beşiktaş'ın bu yaz döneminde yaptığı transferlerin tanıtım reklamları ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten ESPN, siyah-beyazlıların dünya genelinde sosyal medyada en yüksek büyümeyi yaşayan 3'üncü kulüp olduğunu belirterek Başkan Fikret Orman'ın da fikirlerini aldı.

Göreve geldiği günden beri Beşiktaş'ın geleceğini inşaa ettiklerini belirten Orman, “Son bir kaç yıldır geleceği inşaa etmek için çalışıyoruz. Kısa dönem başarılar için değil uzun vadeli planlar yapıyoruz. Doğru oyuncuları, doğru teknik adamı, sponsorluk anlaşmalarını, mali düzenlemeleri, marka yönetimini ve daha fazlasını düzenlemek bizin için çok önemliydi ve bu vizyonumuzu başardık, şimdide bunun meyvelerini topluyoruz. Kısa vadeli başarılar için kulüp dengelerine zarar vereceğine inandığımız herhangi bir karar vermedik” ifadelerini kullandı.

Haberimizde bulunan linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. Temsilcimiz Beşiktaş’ın bu akşam Leipzig’e konuk olacağı mücadeleyi şifresiz ve canlı veren kanallar listesi merak ediliyor. Saat 22.45’te başlayacak mücadele Red Bull Arena’da oynanacak. Beşiktaş bu akşam Leipzigg karşısında galip gelerek yeni bir rekor kırmak istiyor. Grupta inanılmaz bir performans göstererek bir üst tura maç eksiğiyle adını yazdıran Beşiktaş'ın Leipzig karşısında çıkacağı prestij maçı bu gece taraftarları ekrana kilitleyecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Leipzig Beşiktaş maçını canlı izleyebilirsiniz. İşte mücadeleyi şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesi…

Álvaro Negredo On target for Beşiktaş in the #UCL this week? pic.twitter.com/8GFQiJAzbo — #TeamOfTheYear (@ChampionsLeague) 4 Aralık 2017

“TARAFTARLARIMIZIN ALINMAMASI YANLIŞ BİR KARAR”

Beşiktaşlı taraftarların yarın oynanacak maçta tribünde yer alamayacağının hatırlatılması üzerine Güneş, “Futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Ancak tüm aktörler taraftarlardır. Taraftarsız futbol güzel değil. Bu bir eksikliktir. Böyle bir karar alındı, bize sorulmadı. Bence yanlış bir karar. Lyon'da olan olayların sorumlusu biz değildik. Kulübümüz orada zarar gördü. Her türlü şiddete karşıyız. Ancak ben futbolun birleştirici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Geçmişe bakıldığında Türkiye – Almanya dostluğu olduğunu biliyoruz. Niye taraftarlar yan yana maç izlemesin? Dünyadaki krizi siz de görüyorsunuz. Herkesin birbirine kötü yaklaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Futbol bu konuda yardımcı oluyor. UEFA'nın kararı yanlıştır. Her müsabakayı biz kontrol edemeyiz. Bugün dünya ülkeleri bile birbirini kontrol edemiyor, şiddeti kontrol edemiyor. Kim ister, 3-5 kişinin şiddetine mahkum olmayı” ifadelerini kullandı.

“KAZANMAK İSTİYORUZ”

Grup liderliğini garantilemiş olmalarına rağmen sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Şenol Güneş, “Kazanmak istiyoruz. En azından futbolumuzu oynamak istiyoruz. Herkesin kendini göstermesi gerekiyor. Gökhan'ı riske etmek istemedik, oynayabilirdi ama gerek yoktu. Bir eksiklik yok. İlk maçta Medel sağ bek oynamıştı, Pepe, Tosic ve Caner vardı. Çok büyük bir değişiklik yok. İlk maçta yine Talisca ve Oğuzhan da vardı. Eksik yok, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.