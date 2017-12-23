Canlı İzle! Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak Sivasspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor. İşte Sivasspor Beşiktaş maçının canlı izleme linki muhtemel 11'ler ve maçın ayrıntıları...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçının beIN Sports canlı izleme linki ve maça dair ayrıntılar.

Sivasspor Beşiktaş maçı Bugün saat 16:30’da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 4 Eylül Stadı’nda maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

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BEŞİKTAŞ

Ligde geçen hafta Osmanlıspor’u 5-1 yenerek puanını 30’a yükselten Beşiktaş, zirvenin 3 puan gerisinde averajla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin ligde 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunuyor.

Süper Lig’de ilk yarıyı Sivas’ta kapatacak siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor ise 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 23 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan, MErt, Bifouma, Emre, Kone.

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş