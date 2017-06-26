Canlı yayında kaza yaptılar!

Kaza Tatvan ilçesi’ne bağlı Sarıkum köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan’a gitmekte olan bir otomobil karşı yönden gelen Gökhan Özkan ve Okan Balgıç bulunduğu araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Gökhan Özkan’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yaralanan 2 kişi Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Geçirdikleri kazadan dakikalar önce Gökhan Özkan ve Okan Balgıç otomobille seyir halinde iken sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptıkları öğrenildi. Görüntülerde; 2 gencin şarkı dinleyerek otomobille gittikleri sırada karşı yönden gelen otomobilin çarpması ve kaza sonrasında yaşananlar da yer aldı. DHA