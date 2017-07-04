Canlı yayında muhabirin başına kuş kondu

Irak'ın Duhok kenti merkezli uydudan yayın yapan bir televizyonun muhabiri Şırnak'ta canlı yayın yaptığı sırada başına kuş kondu.

Canlı yayın esnasında muhabirin başına konan kuş, muhabirin konuğuna soru sormak için yan dönmesi ile uçtu. Kuş’un muhabirin başına konması görüntüleri olduğu gibi yayına yansıdı.

Duhok merkezli uydudan yayın yapan Waar TV’nin Diyarbakır muhabiri Nail Kadırhan, Şırnak’tan konuklu bir canlı yayın yaptı. Canlı yayın sırasında Kürtçe konuşan Kadırhan’ın başına bir kuş kondu. Kadırhan, kuşa dokunmadan ve bozuntuya vermeden konuşmasına devam edip konuğunu soru yöneltirken, başında bekleyen kuş, muhabirin konuğuna dönmesi ile uçtu. Kuş’un Nail Kadırhan’ın başına konması ve beklemesi görüntüleri canlı yayına yansıdı. (DHA)