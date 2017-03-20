Canlı yayında OHAL tartışması!

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile AKP Milletvekili Orhan Miroğlu katıldıkları canlı yayında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'e ilişkin tartışma yaşadı. Programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı da tartışmaya dahil oldu.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile AKP Milletvekili Orhan Miroğlu katıldıkları canlı yayında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'e ilişkin tartışma yaşadı. Programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı da tartışmaya dahil oldu.

Habertürk’teki Türkiye’nin Nabzı programında OHAL tartışması yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL’i savunan ve ‘çok şehit verdik’ diyen AKP’li Orhan Miroğlu’na, “114 şehit varken neden OHAL ilan etmediniz” diye sordu.

CHP’li Atıcı’nın sözleri şu şekilde:

“OHAL utanılacak bir durumdur. Meclis’in yetkileri askıya alınmıştır. Utanılacak bir durumdur çünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Sayın milletvekilleri OHAL 3 ay ilan edildi fakat 1 ay sürecektir ve sadece 1 tane KHK çıkaracağız’ demiştir. Sayın bakana güvenen inanan ya da inanmayan bizler, bu yüzden sakal bıraktık. 1 ay sürecek denilen OHAL şu an 8 ayını bitirdi. O yüzden utanılacak bir durumdur.”