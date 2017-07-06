Çatlak camla seyahat yolcuları çileden çıkardı

Ünlü bir otobüs firması duyarsızlığıyla "Pes" dedirtti. İstanbul'dan Çeşme'ye çatlak camla yolcu taşıyan firmanın yetkilileri, tepki gösteren yolculara, "Bir şey olmuyor. Birçok seyahati bu şekilde gerçekleştirdik sorun teşkil etmiyor" demesi şok etkisi yarattı.

Ülkemizde insan varlığı her geçen gün daha az önemseniyor. Yıllardır yolcu taşımacılığı yapan ünlü bir otobüs şirketi bunun son örneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

5-Temmuz-2017 tarihinde İstanbul’dan Çeşme’ye hareket eden, özel firmaya ait otobüsün ön camının çeşitli noktalardan çatlak olduğu ve kaza riski barındırdığı görüldü. Yolculardan bazıları, firma yetkililerine çatlak ön camla yola çıkmak istemediklerini belirtti.

“BİR ŞEY OLMAZ”

Ancak otobüs şirketinin yetkilileri duyarsızlıklarıyla şaşırttı. Önce seyahate başka bir otobüsle çıkılacağını ancak aracın klimasının bozuk olmasından dolayı camı çatlak otobüsün tercih edildiğini söyleyen yetkililer, “Yapacak bir şey yok” diyerek şoke etti. Otobüs firmasının yetkilerinin “Camın çatlağını önemsemeyin. Birçok seyahati bu şekilde gerçekleştirdik sorun teşkil etmiyor. Zaten araç Çeşme’ye vardığında camı değişecek” itirafı ise şoke etti.