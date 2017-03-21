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Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı’yla FETÖ’yü konuştu

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşmesinde FETÖ elebaşı Gülen'in geçici olarak tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi talebini vurguladı.
23:5521 Mart 2017
Gündem
Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı’yla FETÖ’yü konuştu
ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüşmesinde FETÖ elebaşı Gülen'in geçici olarak tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi talebini vurguladı.

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’la Beyaz Saray’da görüşen Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Breitbart Haber Ajansı’na mülakat da veren Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikası ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu ayrıca Rus basınının sorularını da yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada Fethullah Gülen’in iadesi ve ABD’nin PYD’ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki konu olduğunu söyledi.

DHA

Son güncelleme: 00:2822.03.2017
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