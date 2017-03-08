Çavuşoğlu Berlin’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandum mitingi için gittiği Almanya'nın Berlin kentinde Alman mevkiidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü. Görüşmenin ardından 51. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na geçen Bakan Çavuşoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Biz iki dost ülke olarak ilerleme taraftarıyız" diyen Çavuşoğlu "Ama Almanya da seçimini yapar..." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandum mitingi için gittiği Almanya'nın Berlin kentinde Alman mevkiidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü. Görüşmenin ardından 51. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na geçen Bakan Çavuşoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Biz iki dost ülke olarak ilerleme taraftarıyız" diyen Çavuşoğlu "Ama Almanya da seçimini yapar..." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile Berlin’de bir araya geldi. Alman kamuoyunda önemli yer tutan toplantı krizi ve Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından yüz yüze gerçekleşen ilk görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, son günlerde testten geçen Türk-Alman ilişkilerine daha fazla zarar vermemek için karşılıklı saygıyı esas alan bir diyaloğa gerek duyulduğunu söyledi.

İYİ, DÜRÜST VE DOSTA AMA ZOR…

Çavuşoğlu ile görüşmesinin, “İyi, dürüst ve dostça” bir havada ancak zor geçtiğini belirten Gabriel, “Nazi dönemi kıyaslamalarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha söyledim. Almanya'nın şu anda bu topraklarda yaşanan en özgür dönemi yaşadığını, dünyanın en demokratik ve özgür ülkelerinden biri olduğumuzu ifade ettim. Son günlerde yapılan suçlamaların tekrarlanmaması gerektiğini belirttim” dedi. Gabriel, görüşmede Türk tarafının da aynı çerçevede saygı beklediğini aktardığını söyledi. İki tarafın da kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren Gabriel, Almanya açısından bunun “Nazi kıyaslaması” olduğunu belirtti. Görüşmede tutuklu bulunan Deniz Yücel konusunda Türk tarafının hukukun üstünlüğüne bağlı kalması gerektiğini hatırlattığını da kaydeden Alman Bakan, “Süresi belli olmayan bir tutukluluğu yanlış ve orantısız bulduğumuzu söyledim” dedi. Yücel ve diğer tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını arzuladıklarını da vurgulayan Gabriel, Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Deniz Yücel ile Alman konsolosluğunun bağlantıya geçmesi konusunda olur verdiğini ve bunun gerçekleşmesini bekledikleri söyledi.

ÇAVUŞOĞLU FUARA GEÇTİ

Çavuşoğlu daha sonra 51. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nı ziyaret etti. Bakan burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alman mevkidaşı ile görüşmenin ‘faydalı’ geçtiğini belirten Çavuşoğlu “Faydalı toplantı için teşekkürler” dedi.

Çavuşoğlu burada özetle şunları söyledi “Almanya ve diğer terör örgütlerinin bulunması gibi rahatsız olduğumuz konuları dile getirdim. Tekrar bir araya geleceğiz. Dostum Gabriel’i Türkiye’de ağırlayacağız. Biz iki dost ülke olarak ilerleme taraftarıyız. Ama Almanya da seçimini yapar. Gariel bu seneki tatilini Türkiye’de geçireceğini söyledi ve evine davet etti. (Terör örgütlerine ilişkin) O yılanlar seni de sokar beni de sokar. Bugün bunları da konuştuk. Çünkü bunlar insanlığın düşmanı.