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Çavuşoğlu: Hollanda Bir Kişiyi Vursaydı Savaş Sebebiydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daya giden Bakan Kaya ve ekibine karşı 'vur' emri verilmesi soruldu. Çavuşoğlu, heyetten birinin vurulmasının savaş sebebi olacağını söyledi.
07:2317 Mart 2017
Gündem
Çavuşoğlu: Hollanda Bir Kişiyi Vursaydı Savaş Sebebiydi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daya giden Bakan Kaya ve ekibine karşı 'vur' emri verilmesi soruldu. Çavuşoğlu, heyetten birinin vurulmasının savaş sebebi olacağını söyledi.

Televizyon canlı yayınında soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda’ya giden Bakan Kaya’nın heyetine karşı ‘vur’ emri verildiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Öyle bir şey olsaydı.” sorusuna, “Bu savaş nedeni, başka ne olacak.” diye cevap verdi.

“KİMİ VURUYORSUN!”

Hollanda’da yaşanan skandalı anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bu sefer Almanya’da olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Hanım oraya gitti. Ve Fatma Hanım’a da yapılan muameleyi gördünüz o gece. Önce yolunu kestiler, daha sonra da büyükelçiliğimize 30 metre kala önünü kestiler ve içeriye girmesini engellediler. Ve sonrasında başkonsolosumuzu ve maslahatgüzarımızı tutukladılar. Karakolda hücreye attılar. Tüm uluslararası hukuk Viyana sözleşmesi ayaklar altına alındı. Sonra vatandaşlara yapılan muameleyi görüyorsunuz. Yani vur emri. kimi vuruyorsun” dedi.

Son güncelleme: 08:0117.03.2017
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