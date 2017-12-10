Çavuşoğlu: ‘Kudüs’te barış olmazsa dünyada barış olmaz’

Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi'ndeki spor salonunda yapılan AKP 6'ncı Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kudüs'te huzur olmazsa dünyada huzur olmaz. Kudüs'te barış olmazsa dünyada barış olmaz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi’ndeki spor salonunda yapılan AKP 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada partililere hitap eden Çavuşoğlu, yakın coğrafyada güvenli ve sığınılabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bölgede ‘Türkiye rüzgarı’nın estiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Ortadoğu’da harita ve dizayn çalışmaları yapanların, Türkiye’yi masanın etrafında görmekten korktuklarını savundu. ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler ve uluslararası kararlara rağmen dünyaya kendini ‘jandarma’ olarak ilan eden ve her türlü hoyratlığı yapmaktan imtina etmeyen ABD'nin bu kararı, kabul edilebilir değildir. Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Türkiye olarak gerek diplomatik yöntemlerle gerekse sair usullerle bu noktada atılması gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim için üçüncü makam. Harem-i Şerif, Mescid-i Nebevi ve elbette Mescid-i Aksa. Miracın tezahür ettiği nokta. 1948’deki Filistin’in sınırlarıyla bugünkü sınırları arasındaki mesafeyi gördüğümüz zaman Kudüs ve Filistin işgal altındadır. Bütün dünya gözlerini yumsa da sadece kendilerine karanlık yaparlar. Mevcut durumu ve bu netliği asla gizleyemezler. Kudüs’te huzur olmazsa dünyada huzur olmaz. Kudüs’te barış olmazsa dünyada barış olmaz. ‘Ben yaptım, oldu, bitti’ mantığıyla hoyratça yapılan her iş, akamete uğramak zorundadır ve uğrayacaktır Allah’ın izniyle. Müslüman alemi olarak bir araya gelip, tek yürek, tek bilek ve tek yumruk olmak zorundayız. Eğer olamazsak Batılı güçlerin ve Kudüs üzerinde hayali olanların ekmeğine yağ süreriz.”

‘CHP VE BAŞINDAKİ ADAM, TÜRKİYE’YE DÜŞMANLIK ETMEKTEDİR’

Türkiye’de bir ana muhalefetin bulunmadığını savunan, bu nedenle de AK Parti’nin kendisine muhalefet yaparak yol almayı sürdürdüğünü kaydeden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Bugün ana muhalefet partisi liderinin muhalefet etme noktasında savrulduğu noktayı görünce insan, dehşete kapılıyor. Bugün CHP ve onun başındaki adam, ‘Tayyip Erdoğan’a muhalefet edeceğim’ kaygısıyla Türkiye’ye açık açık ve alenen düşmanlık etmektedir. Bunu artık CHP’li kardeşlerimizin de anlaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu’na verilen rol, CHP’li kardeşlerimizi milli ve yerel noktadan uzak tutma rolüdür. CHP’li kardeşlerimizden milli ve yerel duyguları olanlar, çoktur; ama bugün yaşadığımız bu tablo, Türkiye’ye büyük bir haksızlıktır. Amerika’dan birileri düğmeye basıyor. Onunla eş zamanlı olarak Kılıçdaroğlu da burada aynısını yapıyor” diye konuştu. DHA