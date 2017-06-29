Çavuşoğlu: Rum kesimi hayalden uyanmalı, ‘sıfır asker’ kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs müzakereleriyle ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın açıklamaları hakkında bir soru üzerine "Annan Planı'nı reddeden onlar. Rum ve Yunanistan'ın beklentisi 'garantiler tamamen kalksın, adada Türk askeri kalmasın. Onun dışındaki her türlü görüş, değişik bir görüş değildir.' Bu onlar için hayaldir, bu hayalden, rüyadan uyanmaları, vazgeçmeleri lazım. Kotzias'ın bu söylemi bizi bağlamaz. Düşünceleri varsa, bir sonraki oturumlarda kabul edilebilir ve gerçekçi görüşler paylaşsınlar. Onun bazı idealleri var. Dostluk Paktı gibi ancak sadece başlıkları ele alınabilir. Kotzias'ın açıklamaları doğru değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre’de devam eden Kıbrıs müzakereleriyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, “Bu konferans bize göre nihai bir konferans. Bir mutabakat, çözüm olacaksa da olmayacaksa da artık bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Başından beri bunu söylüyoruz. BM, KKTC heyeti de başından beri bunu söylüyor. Bunu anlayışla geldik, düşüncelerimizi söyledik. Tüm konularda mutabakat olmadan, hiçbir konuda mutabakata varılmamış demektir. Sadece güvenlik ve garantiler konferansı değil, tüm konuların müzakere edilip, varılacaksa bir mutabakata varılması gerekiyor. Güvenlik ve garantiler konusunda tutumumuzu net bir şekilde söyledik. Sıfır asker, garanti bizim için toplantıya başlama noktası bile değil, kabul edemeyiz. Bunların Türkiye ve KKTC için vazgeçilmez olduğunu söyledik” diye konuştu.

“ESNEKLİK GÖSTERİYORUZ AMA TEMEL İLKELERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

Çavuşoğlu, “Bu konuda ne düşündüğümüzü, hangi adımlar atılması gerektiğini de net bir şekilde söyledik. Ocak’tan bu yana tüm görüşmelerde, 4 fasılda, o açıkta kalan konuları görüşmemek için direndi ya da hiçbir konuda anlaşmaya varılmadı. O konuların kapatılması lazım. Ondan sonra bize gelmeleri lazım. Biz gösterebileceğimiz esnekliği de gösteriyoruz ama temel ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Zaten müzakerelerin çerçevesi belli” dedi.

Kıbrıs görüşmeleri hakkında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, “Uzatma taktiği ve stratejisi, Rumların taktiğidir. Güneyde seçimler var. Ayrıca Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj çalışmaları yapmak istiyorlar. Tüm bu oyunları, stratejileri görüyoruz. Eide böyle bir açıklama yaptıysa, bunu doğru bulmuyoruz. Bu BM’nin tutumudur. BM Genel Sekreteri’nin bu konuda farklı tutumlar içinde olmamalı. Kendisine de bunu söyledik. Eide’nin farklı açıklamalar yapması bizi de bağlamaz. Ömür boyu bu konuyu bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var. Olacaksa olur, olmayacaksa o zaman müzakerenin boyutları farklı olur. Samimiyiz. Tutumuzda da samimiyiz. Karşı taraftan da aynı şeyi görmek istiyoruz. Öyle Türk askeri olmayacak, Türkiye’nin garantisi olmayacak gibi kabul edilemeyen yaklaşımlarından bir kere uzaklaşmaları lazım. Daha makul ve kabul edilebilir öneriler ile karşımıza çıkmaları gerekir” açıklamasında bulundu.

“BU HAYALDEN, RÜYADAN UYANMALARI, VAZGEÇMELERİ LAZIM”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Annan Planı’nı reddeden onlar. Rum ve Yunanistan’nın beklentisi ‘garantiler tamamen kalksın, Türk askeri kalmasın. Onun dışındaki her türlü görüş değişik bir görüş değildir.’ Bu onlar için hayaldir; bu hayalden, rüyadan uyanmaları, vazgeçmeleri lazım. Kotzias’ın bu söylemi bizi bağlamaz. Düşünceleri varsa bir sonraki oturumlarda kabul edilebilir, gerçekçi görüleri paylaşsınlar. Onun bazı idealleri var. Dostluk Paktı gibi ancak sadece başlıkları ele alınabilir. Kotzias’ın açıklamaları doğru değil” diye konuştu.

DHA