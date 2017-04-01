Çavuşoğlu’ndan dış politika açıklaması!

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin sorumluğu sadece 80 milyona değil. 2 milyar ümmetten sorumluyuz. Bunu unutmayın, o yüzden çok güçlü olmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım" dedi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin sorumluğu sadece 80 milyona değil. 2 milyar ümmetten sorumluyuz. Bunu unutmayın, o yüzden çok güçlü olmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım" dedi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir’de yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine yönelik eleştirileri yanıtlarken, “Efendim ‘cumhuriyet elden gidiyormuş’ söyle bakayım nereye gidiyor cumhuriyet? Peki nasıl gidiyor sen onu söyle. Değiştirilen tek şey var. Hükümeti cumhurbaşkanı mı kuracak başbakan mı kuracak? Tek şey bu” dedi. Kendisinin Yörük olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Koyun keçi de güderiz, Türkiye’yi de en iyi şekilde yönetiriz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anayasa değişikliği referandumu çalışmaları için bugün İzmir’e geldi. Buca Kaynaklar’da İzmir Yörükler Derneği üyeleriyle kahvaltı yapan Çavuşoğlu, kendisinin de Yörük çocuğu olduğunu söyledi. Konuşmasında İzmir’in, Başbakan Binali Yıldırım sayesinde İzmir’in ihya olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, “Başkanımıza destek olalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sizlere çok selamı var. Yörük olmaktan onur duyuyoruz. Yörük olmak başkalarını yok saymak değildir. Bizim özelliğimiz Yörükler olarak özelliğimiz, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı her şeyin üstünde tutmaktır. Yaylalara develerle göç ederdik. Ben de Yörük çocuğu olmaktan onur duyuyorum” dedi.

“2 MİLYAR ÜMMETTEN DE SORUMLUYUZ”

Türkiye’nin dış politikada aldığı sorumlulukları da anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin sadece 80 milyon vatandaşından değil, 2 milyar Müslümandan da sorumlu olduğunu savundu. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Tarihi bırakın, birkaç ay önce Halep’te insanlar sıkıştırılınca Türkiye’den başka kılını kıpırdatıp o insanları kurtarmaya çalışan ülke gördünüz mü? Türkiye’nin sorumluğu sadece 80 milyona değil. 2 milyar ümmetten sorumluyuz. Bunu unutmayın, o yüzden çok güçlü olmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım. Geleneğimizi, mutfağımızı yaşatacağız ama elde ettiğimiz yeni değerlerimizi de yüceltmemiz lazım. Koyun keçi de güderiz, Türkiye’yi de en iyi şekilde yönetiriz.”

“SİSTEMİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM”

Türkiye’deki geçmişte koalisyonlar döneminde istikrarın olmadığını, sistemin işlemediğini savunan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu sistemin kendisi bozuk. İstikrar varsa bugün zorluklara rağmen yoluna devam ediyorsa, Ak Parti’nin tek başına yoluna devam etmesidir. İçeride dışarıda tüm tehditlere, hainlere rağmen dik duruyorsa Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimiz olduğu içindir.

Mevlut Çavuşoğlu, partileri ve kişileri değil, sistemin güçlü yapılması gerektiğini belirtirken, “Sistemin güçlü olması lazım. Türkiye’nin siteminin tıkır tıkırı işlemesi lazım” diye konuştu.

“CUMHURİYET HEDEFLERİNE GÜMBÜR GÜMBÜR GİDİYOR”

Anayasa değişikliklerine yönelik yapılan eleştirileri yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Efendim ‘Cumhuriyet elden gidiyormuş.’ Söyle bakayım nereye gidiyor cumhuriyet? Peki nasıl gidiyor, sen onu söyle” dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değiştirilen tek şey var. Hükümeti cumhurbaşkanı mı kuracak başbakan mı kuracak. Tek şey bu. Bunları yaparken, parlamentonun gücünü de arttırıyoruz. Soruyorsun nereye gidiyor, yok. Cumhuriyet gidiyor ama yüzüncü yılına gidiyor. Hem de hedefleriyle gümbür gümbür gidiyor. Bunlar sadece Atatürk’ten geçinirler. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir gram bile faydası olmamıştır bunların.”

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin referandumda taraf tuttuğunu, ‘evet’ propagandası yapılmasına engel olduklarını söyledi.

50 BİNDEN FAZLA SURİYELİ TÜRKİYE’DEN DÖNDÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti ve çıkışta açıklamalarda bulundu. El Bab’ın tamamen ele geçirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Buralara insanlar dönmeye başladı. 50 binden fazla Suriyeli Türkiye’den bu bölgelere döndü. Güvenliği yerel güçlere devretmek lazım. Ama bunu da hazırlamak lazım. Buralarda, örgütler arasında da toprak kazanma mücadelesi var. Fırat Kalkan’ı operasyonunda El Bab’ta önemli biri başarı elde edildi. Bizim askerlerimiz daha orada, yapılacak çalışmaları da bizim gerçekleştirmemiz lazım. Terörden arındırılmış güvenli bölge sağlamamız lazım. Yerel güçlerin, güvenliği alması için gerekli çalışmaların olması lazım. Eğit donat çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

“PKK NEREDE İSE VURURUZ”

PKK’nın son zamanlarda yerleşmeye çalıştığı Sincar bölgesine yönelik soruları da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“PKK terör örgütüdür. Türkiye’yi hedef almaktadır. Biz de teröre karşı mücadele ediyoruz. En kararlı şekilde sürdürüyoruz. Hem sınırlarımız içinde, hem de sınırların dışında sürdürüyoruz. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin, mücadele edeceğiz. Kandil’e nasıl müdahale ediyorsak, Sincar’da da ikinci Kandil oluşturmak için bazı yapılandırmalara girdiler. Biz buralarda da diğer yerlerde de, gerekli müdahalemizi yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır, nerede olursa olsun müdahale etmek. Nerede olduğu önemli değil. Bunu ABD Dışişleri Bakanıyla da görüştüm. Kendileri de PKK’nın Sincar bölgesinden çıkartılması için bizle işbirliği yapacaklarını ve planlarının hazır olduğunu söyledi.”

Terör örgütlerine ait bilgilerin Alman İstihbarat birimleriyle paylaşılmasına yönelik soru üzerine Çavuşoğlu,şunları söyledi:

“İstihbarat birimleri arasında terörle, teröristle ilgili bilgi paylaşımı olur. Biz de bilgileri yurt dışında PKK, FETÖ üyeleri dahil o ülkeyle paylaşıyoruz. Hem siyasi, hem de istihbaratla paylaşıyoruz. Bu bilgilerin, siyasi amaçlı kullanılması ve sızdırılması etik değil. Bilgi paylaşımı karşılıklı oluyor. İstihbaratın yaptığı çalışmada Türkiye’ye karşı risklerin azaltılması için faydalıdır. Almanya’da olanla ilgili bilgeleri kiminle paylaşacağım, Almanya ile paylaşacağım. Son zamanlarda yurt dışındaki terör örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışmalardan da rahatsız olduklarını görüyoruz. Bize yönelik tehdit varsa bunu tespit edip gerekli adımı atmamamız mı lazım? Ülkemize, yabancı teröristlere baktığımız zaman çoğu AB ülkelerinden geliyor. AB ülkelerinden gelen yabancı teröristleri yakaladığımız zaman biz bilgi veriyoruz. Onların istihbaratlarıyla paylaşıyoruz. Teröre karşı top yekun mücadele etmek lazım. İşbirliği yapmak lazım. Terör tek ülkenin sorunu değil, bunu yaparken samimi olmak lazım. Bunu yaparken samimiyeti AB ülkelerinde bulamıyoruz. Samimi olmak lazım. AB bakanlarına şunu söyledim; Siz PKK’ya müdahale edin, bunların para toplama faaliyetlerini durdurun, size nasıl saldıracak göreceksiniz. Koynunuzda bir yılan var. Yılana dokunmuyorsunuz. Ama bu yılan sizi sokar. Bunu sürekli söylüyoruz. Terör örgütünün inancına, ırkına bakmadan birlikte mücadele etmemiz lazım.”

BM DANIŞMANI VE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YLA GÖRÜŞTÜ

Referandum çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya yönelik görüşmelerini de sürdürdü. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda işadamlarıyla basına kapalı yemekte buluşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Kıbrıs sorununa ilişkin telefon görüşmeleri yaptı. Bakan Çavuşoğlu, son olarak Cenevre’de yapılan ve yarım kalan Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması öncesinde, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonla görüştü.

Adadaki soruna yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmelerin içeriğine yönelik ise açıklama yapılmadı. DHA