Çavuşoğlu’na Rotterdam’da da miting izni verilmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'nın Rottermdam kentindeki mitingine izin verilmedi. Hollanda hükümetinden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ‘anayasa referandumu öncesinde Türk toplumundan oy istemek için ülkeye gelmesi halinde, bunun hoş karşılanmayacağı' açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'nın Rottermdam kentindeki mitingine izin verilmedi. Hollanda hükümetinden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ‘anayasa referandumu öncesinde Türk toplumundan oy istemek için ülkeye gelmesi halinde, bunun hoş karşılanmayacağı' açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “İki gün önce Hamburg’ta vatandaşlarımızla buluştuk. Cumartesi günü de tüm engellemelere, ırkçı söylemlere rağmen inşallah Rotterdam’a gideceğiz. Oradaki Türk kardeşlerimizle, Türklerle buluşacağız, onlarla hasret gidereceğiz. Bizi de kimse engelleyemez” ifadelerini kullanmıştı.

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Hollanda’nın Rotterdam belediye başkanı, Cumartesi günü Rotterdam ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk referandum kampanyasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Rotterdam belediye başkanının gazetecilere verdiği demeçte, “Diplomatik dokunulmazlık, ona saygıyla davranacağız, ancak kamusal alanda meydana gelen şeyleri yasaklayan başka araçlar da var” dedi.

REUTERS