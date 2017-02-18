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Çaydanlık bombacısı tutuklandı

Hakkari Polisi, güvenlik güçlerimize yönelik saldırılarda kullanılan, çaydanlık görünümlü bombaları imal eden bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Habip ATAM
18:3818 Şubat 2017
Gündem
Çaydanlık bombacısı tutuklandı
Hakkari Polisi, güvenlik güçlerimize yönelik saldırılarda kullanılan, çaydanlık görünümlü bombaları imal eden bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkari Yüksekova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri,  Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan “Hendek Olayları” sırasında kullanılan bombaları yapan teröristleri belirlemek için çalışma başlattı. Uzun süredir devam eden çalışmalarda, çaydanlık içerisine bomba düzeneği yerleştiren şüphelilerden biri belirlendi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Daha önce çıkan bir görüntüde arkadaşlarıyla birlikte bomba hazırlandığı belirlenen, Muhammet Gül’ün yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırmaların tamamlanmasının ardından Yüksekova’daki adrese baskın düzenlendi. Bölücü terör örgütünün, sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) üyesi şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Gül, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Son güncelleme: 18:5118.02.2017
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