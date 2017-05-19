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Celal Ülgen’den başsavcının açıklamasına tepki

Celal Ülgen: Başsavcı bir açıklama yaptı. Sözcü'nün sahibinin firari olduğunu söyledi. Ya sayın savcı Ceza Muhakemeleri Usül Kanununu bilmiyor ya da kasıtlı olarak kamuoyu yaratmak için böyle davranıyor. Yakalama kararı olmayan kimseye karşı 'firari' tanımlamasının yapılması suçtur.

13:5519 Mayıs 2017
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Celal Ülgen’den başsavcının açıklamasına tepki paylaşan: Sozcu
Celal Ülgen: Başsavcı bir açıklama yaptı. Sözcü'nün sahibinin firari olduğunu söyledi. Ya sayın savcı Ceza Muhakemeleri Usül Kanununu bilmiyor ya da kasıtlı olarak kamuoyu yaratmak için böyle davranıyor. Yakalama kararı olmayan kimseye karşı 'firari' tanımlamasının yapılması suçtur.

İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü’ye ve Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yönelik algı operasyonunun başladığı dakikalarda gazetecilere açıklama yapmış ve “Operasyon yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor” demişti.

‘YAKALAMA KARARI YOK Kİ FİRARİ OLSUN’

Sözcü avukatı Celal Ülgen, Başsavcı’nın bu açıklamalarını Sözcü’nün Halkalı’daki merkezinde değerlendirdi. Ülgen burada yaptığı açıklamada “Biraz önce sayın Başsavcı bir açıklama yaptı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın firari olduğunu söyledi. Ya sayın savcı Ceza Muhakemeleri Usül Kanunun bilmiyor ya da kasıtlı olarak kamuoyu yaratmak için böyle davranıyor. Yakalama kararı olmayan kimseye karşı ‘firari’ tanımlamasının yapılması suçtur. Burak Akbay daha 5 gün önce Türkiye’deydi. Havalimanındaki giriş-çıkışları kontrol edilirse görülebilir. Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

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Son güncelleme: 17:2305.07.2017
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