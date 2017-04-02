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Cenaze araçları ‘Evet’çi taşıyor, Osmanlı ocakları şov yaptı

Referandum tarihi yaklaştıkça yurt dışındaki seçim çalışmaları da hızını artırdı. Almaya'da Diyanet’in cenaze arabalarının sandıklara seçmen taşıdığı görüldü. Osmanlı Ocakları ise motosiklet çeteleri gibi tek örnek giydikleri tişörtleri ile sandık başlarında gövde gösterisi yaptı.
Ali GÜLEN
15:282 Nisan 2017
Gündem
Cenaze araçları ‘Evet’çi taşıyor, Osmanlı ocakları şov yaptı
Referandum tarihi yaklaştıkça yurt dışındaki seçim çalışmaları da hızını artırdı. Almaya'da Diyanet’in cenaze arabalarının sandıklara seçmen taşıdığı görüldü. Osmanlı Ocakları ise motosiklet çeteleri gibi tek örnek giydikleri tişörtleri ile sandık başlarında gövde gösterisi yaptı.

2 milyon 900 bin yurt dışı seçmenin referandumun kaderini etkileyeceğini bilen AKP, Diyanet'in tüm imkanlarını devreye soktu. Diyanet'in Almanya ayağı olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) cenaze arabaları ile seçmenler sandığa taşınıyor. Köln, Düsseldorf, Essen ve Münster'de cenaze araçları ile çok sayıda seçmen taşınıyor.

almanya8802KONSOLOSLUK ÖNÜNDE ‘EVET’ KAMYONU

Bu yetmezmiş gibi, üzerinde ‘Evet’ yazılı afişler bulunan araçlar, Konsolosluk binalarının önünde park ediliyor. Brüksel Başkonsolosluğu önündeki bu kamyon, oy kullanırken orada duruyor ve seçmenleri etkiliyor. Belçika'daki bu manzara, bir çok seçmenin tepkisini çekiyor. ‘Evet’ vereceğini açıklayanlar ise memnun.

Almanya’nın Hannover kentindeki AKP’liler, referandum için ücretsiz sandık servisi hizmeti başladı. 8 kişilik araçlarla sandığa adam taşımak için her yere ilanlar ve afişler asıldı.

OSMANLI OCAKLARI ŞOV YAPTI

Başka bir skandal da, dün Düsseldorf'ta yaşandı. Düsseldorf Başkonsoosluğu'nda kurulu oy sandıklarına gelen ve Osmanlı Ocakları'ndan olduklarını söyleyen, sırtlarında ‘Vatanseverler, islam’ yazılı montlarla gelen gençler sandıkta şov yaptı. Hepsi aynı sandığa yönlendirilen gençlerin, bu şekilde seçim yerinde şov yapmalarına ve konsolosluk içinde fotoğraflar çektirmelerine izin verildi.

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