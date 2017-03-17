Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Kangal İlçesi'nde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kangal İlçesi’ne 10 kilometre mesafede meydana geldi. Malatya’da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul’a dönmek için yola çıkanları taşıyan Akil Satılmış (53) yönetimindeki 34 KU 0972 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Nazlı Ayşe Doğanyılmaz (71) ve Adıgüzel Kınalı (66) öldü. Araçta bulunan 16 kişiden Cafer Doğanyılmaz, Satı Yılmaz, Ali Kınalı, Erdal Doğanyılmaz ve Süleyman Doldur ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayı yara almadan atlatan midibüs sürücüsü Akil Satılmış, ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA