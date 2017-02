Çerkezköy’de kötü kokunun nedeni fabrikanın kaçak döktüğü kimyasal atık çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 10 gündür etkili olan, çocukların okula maske takarak gitmesine neden olan kötü kokunun, bir fabrikanın kimyasal atığını kaçak olarak kanalizasyona dökmesinden kaynaklandığı belirlendi. Kaymakamlık ve belediye, fabrika sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Çerkezköy’ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak’ta 10 gün önce çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede inceleme yapan belediye ve GAZDAŞ ekipleri, alınan numuneleri kimyasal analize gönderdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy Belediyesi günlerdir kötü kokunun kaynağını belirlemek için çalışırken, mahallede bulunan Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu kokudan olumsuz etkilendi. Velilerin bazıları çocuklarını okula göndermezken, eğitimden yoksun kalmayan öğrenciler ise okula ağız maskesi takarak gitti.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden günlerdir yaptığı incelemede, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait tekstil kimyasalları üreten bir fabrikaya ait tankerlerin atıklarını bölgeden geçen kanalizasyon hattına rögar kapaklarını açarak döktüğünü belirledi. Tesislerin atıklarını Gebze’de bulunan tesislere gönderip, bertaraf etmesi yerine kanalizasyona kaçak olarak döktüğü tespit edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bugün Çerkezköy’de CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer, İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Emniyet Müdürü Murat Ongan bir toplantı düzenledi. Pis kokunun kaynadığının belirlendiğini söyleyen Kaymakam Abban, tesislerin sahipleri hakkında Kaymakamlık ve belediye olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Şafak Başak, kendilerinin fabrika denetimi yapmaya hakları olmadığını belirterek, “Emniyetimizde konuyu çözme konusunda önemli adımlar attı. TESKİ’ye düşen görev okulla ilgili çalışmaları yapmak ve kokuyu gidermek için gayret göstereceğiz. Burada TESKİ’de mağdur ve hukuken de bu işin peşini bırakmayacağız. Bu tür şeylerin olmaması için bütün birimlerin tedbir alması gerekiyor. Kaynaklanan havanın hakkında TESKİ olarak kendi kanal hatlarımızda olan zararın giderilmesi için çalışma yürütüyoruz” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, atıklarını kaçak olarak boşaltan tesis sahiplerine tepki gösterdi. Yüceer, “Rögarın kapağını açıp oradan boşaltarak bunu bertaraf edemezsiniz. Bu bir küstahlığın ötesinde ve vatan hainliğidir. İnsanların canına ve sağlığına kastedilmiştir. Siz bunu rögara dökerek bertaraf edemezsiniz. Bir sürü kimyasal üretiliyor ve denetim yok diyoruz. Komşularımız şahit oluyor ve geldiğimiz noktada bu kadar cüret etmek yok artık dedirtti. Konunun sevindirici kısmı ise gerekli önlemlerin alınması ve o kanalın sürekli temizlenmesidir. Alınan örnekler laboratuara gönderildi ve oradan gelecek raporu bekliyoruz. Bunun ötesinde bu maddeyi buraya döken bir fabrika ve o maddede bellidir. Maliyet hesabıyla insan sağlığını bu şekilde pazara çıkartmanız kabul edilebilir değildir. O firmaya ve buna göz yuman herkesin cezalandırılması lazım ki caydırıcılığı olsun. Yoksa her seferinde aynı şeyleri yaşarız” dedi.

VELİLER YİNE OKULA GİTTİ

Mahallede bulunan Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’nda bazı öğrenciler okula maske takarak gitmesi ve kokunun gün geçtikçe ağırlaşması üzerine veliler bugün de okul önünde toplandı. Yaşanan olayda kokunun büyük bir sıkıntı yarattığını ve evlerine kadar da girdiğini ifade eden velilerden Okul Aile Birliği üyesi Rasibe Çetin, “Çocuklarımızın kanser olmasından korkuyoruz. 15 gündür bu koku nedeniyle çocuklarımız okula gidemiyor. Yetkililerin bir an önce bu konuyu açıklığa çıkarması gerekiyor. Sesimizi duyurmak için velilerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımızı koku gidene kadar başka okullara alsınlar. Çerkezköy’de başka okul yok mu? Çocuklar eğitimden geri kaldılar ve okula geldiklerinde ise eve karınları ağrır bir şekilde geliyorlar. Durum daha da ağırlaşıyor ve müdahale geç oldu. Bu konunun su ile yıkanarak daha da yaygınlaşması sağlandı. Önlem alalım derken yanlış müdahale oldu. Raporunun açıklanması bekleniyor. İki tankerin kimyasal atık bıraktığı söyleniyor. Bu bizim çocuklarımız için ve Çerkezköy için bir suikasttır. Bunların bulunmasını yargı önünde hesap vermesini ve bu kokunun bir an önce giderilmesini çocuklarımızın da bir an önce eğitime geri gönderilmesini istiyoruz. Yetkililer bir an önce müdahale etsin” dedi.

Okul öğrencilerinden Pınar Türk ise okuldaki ağır koku nedeniyle derslerini yapamadıklarını belirterek, “Okuluma gidemiyoruz. Dersleri işlemek istiyoruz. Öğrendiğim her şeyi unuttum. Kokunun artık son bulmasını istiyoruz” dedi.

