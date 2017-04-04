Cesur Anne! 3 çocuğunu da yanmaktan kurtardı

Antalya'da 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangını kendi çabasıyla söndüremeyen 35 yaşındaki Hazal Gülşen, çocukları beşikte uyuyan 7 aylık Hatice Ecrin, 3 yaşındaki Muhammed Ali ve 4.5 yaşındaki Halil İbrahim'i kucaklayarak son anda kurtardı.

Polisi ve itfaiyeyi alarma geçiren yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki 3 katlı Elfaj Apartmanı’nın birinci katında çıktı. Dairede kiracı olarak oturan Hazal Gülşen, salondan duman yükseldiğini gördü. Yangını söndürmek için önce kova ile su döken Gülşen, daha sonra itfaiyeyi aradı.

Duman nedeniyle zehirlenme tehlikesi geçiren Hazal Gülşen, beşikte uyuyan 7 aylık Hatice Ecrin, 3.5 yaşındaki Muhammed Ali, 4.5 yaşındaki Halil İbrahim’i kucağına alarak bahçeye çıktı. Duman nedeniyle komşuları da binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

Büyük korku yaşayan ve bebeği Hatice Ecrin’e sarılarak gözyaşı döken Gülşen’i komşuları sakinleştirildi. Olayın şokunu atlatamayan Hazal Gülşen, çocukları ile otururken bir anda duman yükseldiğini belirterek, “Koltuklar yanıyordu. Bebeğim beşiğinde yatıyordu. Çocuklar ağlıyordu. İki kova su döktüm. Panik oldum çocuklarımı nasıl dışarı çıkardığımı bilmiyorum” diye konuştu. DHA