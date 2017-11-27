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Çevik polisine kangal desteği

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezini denetledi. Çalışkan, yabancı menşeili köpeklerin yerini alacak "Kangal" ve "Alabaş" cinsi köpeklerin eğitimini izledi.

Habip ATAM
13:5227 Kasım 2017
Gündem
Çevik polisine kangal desteği
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezini denetledi. Çalışkan, yabancı menşeili köpeklerin yerini alacak "Kangal" ve "Alabaş" cinsi köpeklerin eğitimini izledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçtiğimiz hafta Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü denetledi. Sabah iştiması sonrasında oplumsal olaylara müdahale tarzlarına yönelik eğitimi izleyen Çalışkan daha sonra Pendik’teki  Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü  Köpek Eğitim Merkezi’ni gezdi. Çalışkan’ın denetiminde daha önce çok kez konuşulan “Kangal” ve “Akbaş” cinsi köpeklerin eğitimi ilk kez görüntülendi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Çalışkan, denetim sırasında, köpeklere verilen eğitimi de izledi. Çalışkan’ın eğitim sonrasında tek tek sevdiği köpeklerin “Asayiş Devriye Köpeği” programında yer aldığı öğrenildi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Proje kapsamında yetiştirilen 12 “Kangal” cinsi ve 10 adet “Akbaş” cinsi köpeğin, Çevik Kuvvet ekiplerine destek veren yabancı meşeili köpeklerin yerini alacağı belirtildi.

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