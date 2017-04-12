Çevre Bakanı’nın memleketi havası en kirli olan şehir çıktı

Türkiye’nin havası kirleniyor, vatandaş zehir soluyor

Özhaseki'nin 17 yıl belediye başkanlığı yaptığı Kayseri'de hava kirliliği limitin 5 katı. Muş, Ağrı, Iğdır ve Tekirdağ da alarm veriyor.

TÜRK Toraks Derneği, yıllık hava kirliliği raporunu açıkladı. Havadaki zehirli parçacık oranının hesaplandığı araştırmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 1998-2015 arasında belediye başkanlığı yaptığı Kayseri havası en kirli şehir oldu. Kayseri ile birlikte Muş, Ağrı Doğubeyazıt, Iğdır ve Tekirdağ'da da hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün üst sınır olarak belirlediği seviyenin 5 kat üzerinde olduğu tespit edildi.