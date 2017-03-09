Özhaseki’den İstanbul depremi için tarih veren profesöre yanıt

Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için beklenen tarihi 2039-2040 olarak vermişti. Profesör Ercan'ın bu iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den veren yanıt geldi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan’a yanıt verdi.

Özhaseki, “Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin Kesin olan, bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı, 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak. Şiddetinin küsuratı konusunda da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilimlerine saygı duyuyorum. Ben hiç bir şekilde görüş beyan etmiyorum” dedi.

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“SAĞLIKSIZ YAPILARI BİRAN ÖNCE YOK ETMEK LAZIM”

Deprem bilimcilerle sık sık görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Özhaseki, “Ahmet Ercan hocamız ‘2039, 2040 gibi’ demiş. İnşallah, 2050, 2060 veya hiç olmaz. Allah’tan dileğimiz bu. Şunu bilelim şunlar kesin:İşin başından beri bunu tekrar ediyorum. Ülke olarak biz deprem bölgesiyiz. Topraklarımızın yüzde 42’si deprem bölgesinde. İstanbul’da riskli bölgelerden birisi. Ve Marmara’da bir fay var. Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin Kesin olan bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak. Şiddetinin küsuratı konusunda da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilimlerine saygı duyuyorum. Ben hiç bir şekilde görüş beyan etmiyorum. Sadece onların görüşlerini aktarıyorum. Bana düşen onlarla tartışmak değil. İstanbul’u depreme hazırlamak. Sağlıksız yapıları, risk taşıyan yapıları, çöküntü alanlarını, biran önce yok etmek” diye konuştu.

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DEPREME HAZIRLIK BİZE DÜŞÜYOR

Yakın dönemde Çanakkale ve Adıyaman’da yaşanan küçük depremleri hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şiddeti çok düşüktü. 5’ler civarında. Biraz aşağıya, biraz yukarıya. Yüzlerce ev yıkıldı. Niye yıkıldı arkadaşlar Depreme hazırlıklı ülkelerde, 5 civarında, 6 civarında deprem olduğu zaman adı bile anılmıyor. Ama bizde de yakılıyor. Demekki bizim yapı stoğumuz biraz sıkıntılı. İşte bunu bilerek hareket etmek, bize düşüyor. Depreme hazırlık yapmak bize düşüyor. İnşallah hiç olmaz. İnşallah yüzlerce yıl deprem olmaz. Şiddeti de 1’lerde, 2’lerde olur. Ama en yakında olacak gibi, en üst perdeden olacak gibi, hazırlık yapmak da benim işim. Onun için çalışıyorum ben” dedi.

PROF. DR: ÖVGÜN AHMET ERCAN NE DEMİŞTİ?

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı yazılı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Kuzey Marmara’da 2030 yılına dek, 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. İki bin yıllık depremleri inceleyen Prof. Dr. Ercan “Kuzey Marmara’da son 2 bin yıldır olan depremler incelendiğinde 6.6 ile 7.2 büyüklüğü arasında bir deprem olma olasılığı yüzde 24’dür. Böyle bir deprem 6.7 büyüklüğünde 1935 yılında Erdek’te olmuştu. Bu büyüklükteki depremler her 104 yılda bir olmaktadır. Buna göre olası dönem sonu 2039-2040’dır. Marmara’da 7.2’den büyük bir deprem olma olasılığı ise yüzde 5’dir. Bu büyüklükte bir deprem 570 yılda bir olmaktadır. Gölcük depreminin 7.5 olması nedeniyle, Marmara aşırı orada dinginleşmiş, büyük bir deprem yaratma olasılığı azalmıştır. Böyle bir deprem 2500 yılından önce olması şaşırtıcı olur. Ne var ki, Marmara’nın en çok olan depremleri, yüzde 71 olasılıkla; 6.0 ile 6.5 büyüklükleri arasındaki depremleridir ki, bunlar da her 30 yılda bir olmaktadır. Eğer, sayın bakanın sözünü ettiği gibi 2030’dan önce İstanbul’da deprem olacaksa, bunun büyüklüğünün 6.5’u geçmesi beklenmemelidir” ifadelerine yer verdi.