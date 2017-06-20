20 Haziran altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Yatırım yapmak ya da hediye almak gibi düşünceleri olan milyonlarca vatandaş güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Bizler de sizler için 20 Haziran altın fiyatlarını derledik. İşte çeyrek altın ne kadar? cumhuriyet altını ne kadar? sorularının cevapları...

20 Haziran 2017 güncel altın fiyatları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımız Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? sorularının cevaplarını arıyor. İşte güncel altın fiyatları…

Geçtiğimiz hafta gerileyen altın fiyatları bu hafta da gerileyişini devam ettiriyor. ABD Merkez Bankası’nın faizle ilgili aldığı karar ve Janet Yellen’ın çarpıcı açıklamaları sonrası düşüşe geçen gram altın fiyatları gerilemeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gün itibariyle altın, 16 Mayıs’tan beri gördüğü en düşük seviyeyi gördü ve 140,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 231 liradan alıcı buluyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise, 09.45 itibariyle 942 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.