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Ceza ödendi Fatma Nine nöbetten kurtuldu

Bastonla kavga edenlere vurduğu için aldığı hapis cezası paraya çevrilen, bu parayı ödeyemeyince de cami nöbeti tutmak zorunda kalan Somalı Fatma Nine için müjdeli haber geldi. Soma Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı 480 liralık parayı ödeyerek Fatma Nine'nin nöbetine son verdi. Haberi duyan Nine de sevinçle göbek attı.
09:2824 Şubat 2017
Gündem
Ceza ödendi Fatma Nine nöbetten kurtuldu
Bastonla kavga edenlere vurduğu için aldığı hapis cezası paraya çevrilen, bu parayı ödeyemeyince de cami nöbeti tutmak zorunda kalan Somalı Fatma Nine için müjdeli haber geldi. Soma Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı 480 liralık parayı ödeyerek Fatma Nine'nin nöbetine son verdi. Haberi duyan Nine de sevinçle göbek attı.

Manisa’nın Soma İlçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ödeyemediği 3 bin lira para cezası nedeniyle tuttuğu cami nöbetinden kurtuldu.

FOTO:İHA - Fatma Nine her gün camiye giderek 4 saat nöbet tutuyordu.

FOTO:İHA – Fatma Nine her gün camiye giderek 4 saat nöbet tutuyordu.

Sazan’ın yaşadıklarının medyada yer almasının ardından harekete geçen Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi, yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı olan 480 lirayı ödedi. Cezasının sona erdiğini, yaşadığı tek odalı evde, İlim Işık Camisi’nden gelen imamdan öğrenen Sazan, büyük sevinç yaşadı.

FOTO:DHA - Fatma nine cezanın ödendiğini duyunca göbek attı.

FOTO:DHA – Fatma nine cezanın ödendiğini duyunca göbek attı.

Klarnetçi komşusunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayarak mutluluğunu paylaşan Sazan, “Artık soğuk havada camiye kadar nöbet tutmak için gitmek zorunda kalmayacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

 

Son güncelleme: 09:3424.02.2017
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