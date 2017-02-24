Ceza ödendi Fatma Nine nöbetten kurtuldu

Bastonla kavga edenlere vurduğu için aldığı hapis cezası paraya çevrilen, bu parayı ödeyemeyince de cami nöbeti tutmak zorunda kalan Somalı Fatma Nine için müjdeli haber geldi. Soma Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı 480 liralık parayı ödeyerek Fatma Nine'nin nöbetine son verdi. Haberi duyan Nine de sevinçle göbek attı.