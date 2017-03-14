Cezaevi firarisi ‘Binbir surat Ayten’ yakalandı

İstanbul'da 2009 yılında işadamı Mehmet Ali Barman'ın şoförü Ali Server Yıldız'ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı Ayten Şafak, Tokat'ın Niksar İlçesi'ndeki bir evde yakalandı.

İstanbul’da yalı cinayeti davasında 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ayten Şafak, Gebze Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan doğum izni alarak dışarı çıktı. Ancak iznin ardından dönüş yapmayan Ayten Şafak için yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul polisi, firari Ayten Şafak’ın Tokat’ın Niksar İlçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Niksar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerinde TOKİ konutlarında kaldığı öğrenilen Ayten Şafak’ı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayten Şafak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)