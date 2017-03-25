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Cezaevinde çocuk koğuşunda yangın çıktı

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumlar koğuşta yangın çıkardı, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
17:0725 Mart 2017
Gündem
Cezaevinde çocuk koğuşunda yangın çıktı
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumlar koğuşta yangın çıkardı, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu’nda bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Başka bir koğuşa nakledilen arkadaşlarının geri gönderilmesini isteyen çocukların yatakları ateşe vermesiyle çıkan yangına görevliler müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Aynı cezaevinde 18 Ocak’ta çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta çıkan yangında 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan ile 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetmişti. Kaya’nın organları ise ailesi tarafından bağışlanmıştı.

DHA

Son güncelleme: 18:0725.03.2017
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