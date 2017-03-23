Cezaevinden firar girişimi çatıda son buldu

İzmir’in Buca ilçesinde iş için verilen malzemelerle 20 metre uzunluğunda merdiven yapıp ceza evinden kaçmaya çalışan 6 mahkum jandarma ekiplerince son anda yakalandı. Film gibi olayda mahkumların yakalanma anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir’in Buca ilçesinde iş için verilen malzemelerle 20 metre uzunluğunda merdiven yapıp ceza evinden kaçmaya çalışan 6 mahkum jandarma ekiplerince son anda yakalandı. Film gibi olayda mahkumların yakalanma anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda değişik suçlardan dolayı kalan H.T., B.C., R.D., R.U.Ö., B.D. ve A.B. kendilerine çeşitli el işleri için verilen örgü iplerini ve fırça saplarını kullanarak yaklaşık 20 metre uzunluğunda “halat merdiven” yaptı.

Havalandırmanın kapatılması ve sayımların yapılmasından sonra harekete geçen mahkumlar, tuvaletlerden söktükleri musluklarla kapıyı kırarak havalandırmaya çıktı.

Havalandırmadan çatıya ulaşan 6 mahkum, jandarma ekiplerince fark edildi. Mahkumların firar etmesini engellemek için havaya ateş açan Jandarma ekipleri, mahkumların firar girişimini son anda önledi. Çatıya çıkan mahkumlar itfaiye merdiveniyle çatıdan indirilirken, mahkumlardan birinin çatıya çıkamadan diğerinin ise 10 metrelik iç havalandırma boşluğundan atladığı sırada ayağının kırıldığı öğrenildi.

Ayrıca firar etmeye çalışan mahkumların çatıda jandarma ekiplerince yakalanma anı cep telefonuyla kaydedilirken, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkan jandarma ekiplerinin firar etmeye çalışan 4 mahkumu yakalama anı bulunuyor.

İHA