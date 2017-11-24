Cezaevine girmemek için kendini vurdu

Kırşehir’in Kaman ilçesinde hapis cezası kesinleşen şahıs, cezaevine gitmemek için intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Darıözü Mahallesinde, tutuklandığını öğrenen ve polis nezaretinde il merkezine gitmekte iken polislerden izin isteyen G.Ş., cezaevine girmemek için arabasından çıkarttığı tabanca ile kendini vurdu.

Polisin G.Ş.,'yi ikna çalışması olumsuz sonuçlanırken arabasının arkasından çıkarttığı tabanca ile kafasına ateş eden G.Ş., İlçe Devlet hastanesine kaldırıldıktan sonra ağır yaralı olarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden G.Ş.,'nin beyin ölümü gerçekleşti. Durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlçe Emniyeti yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA