CHP Adalet Bakanı’na o tahliyeyi sordu

Ömer Faruk Kavurmacı'nın FETÖ üyeliğinden tutukluyken hastalığı sebep gösterilerek tahliye edilmesi TBMM gündemine taşındı. CHP'li vekil Tacettin Bayır, Adalet Bakanlığı'nın görüşünü sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın FETÖ üyeliği iddiası ile tutuklu bulunduğu cezaevinden hastalığı gerekçe gösterilerek tahliye edilmesi tepkileri ve benzer durumda olanlarla ilgili soruları gündeme getirdi.

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CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, meseleyi TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemi ile soru önergesinde hem Kavurmacı’nın tahliyesine ilişkin bakanlığın görüşünü, hem de cezaevlerindeki diğer hastaların durumunu sordu. Bayır şu soruları yöneltti:

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1- Cezaevlerinde, “Epileptik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebilecek'' tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Varsa bu kişilerle ilgili de tahliye kararı çıkartacak mısınız?

2- Cezaevlerinde ileride telafisi mümkün olmayan hasta tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Bu kişilerin tahliyesi ile ilgili Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılacak mıdır? Çalışma yapılmıyorsa, çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

3- Kamuoyu nezdinde gerçekleştirilen bu tahliye işlemi, FETÖ işbirliğinde gerçekleştirilen Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında tahliye edilmeyerek yaşamlarını kaybedenle düşünüldüğünde adalete olan güveni sarsmaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın görüşleri nelerdir? Bunları kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

4- Hastalığı yüzünden tahliye olmak isteyen kaç tutuklu ya da hükümlünün başvurusu vardır? Tahliye bekleyen hasta sayısı kaçtır? Bunlarla ilgili işleme alınan tahliye sayısı kaçtır?

5- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildiğinden beri kaç kişiyi hastalığı nedeniyle affetmiştir?