CHP Fikri Sağlar için olağanüstü toplanıyor

CHP Parti Meclisi, “Tek adam” eleştirisi yaptığı için ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın durumunu görüşmek üzere yarın toplanacak. Disipline sevk talebi PM’de oylanacak.

PM üyesi de olan Sağlar SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Toplantıya katılarak konuşma yapacağım. Düşünce özgürlüğünü savunan bir partinin benimle ilgili vereceği kararı göreceğiz'' dedi.

Toplam 60 üyeli PM'de 30'a yakın üye, Sağlar'a destek vererek disipline sevkine karşı çıkıyor. Talebin reddedilme ihtimali de bulunmasına rağmen sonuç için, Genel Merkez yönetiminin tavrı etkili olacak. Disipline gönderilme kararı çıkarsa Sağlar için son sözü Yüksek Disiplin Kurulu söyleyecek.

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‘'KAPIYA KOYARIM''

Parti yönetiminin önemli bir bölümü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘kapının önüne koyarım' söylemini eleştiriyor. Eleştiri yaptığı için bir partilinin ihraç edilemeyeceği görüşü hakim olsa da, Sağlar'ın disipline sevk kararının ardından TV'lerde üslubunu sertleştirmesi de ‘yanlış' olarak yorumlanıyor.

Parti yönetiminden bazı isimler Sağlar'a destek verilmesi durumunda ‘'Genel başkan oylaması yapılıyormuş'' gibi bir algının oluşmasından da endişeli. Karşı görüştekiler ise Kılıçdaroğlu'nun tek adam olduğu eleştirisine katılmıyor. Baykal döneminde ihraç edilen Sağlar'ı partiye yeniden Kılıçdaroğlu'nun aldığına işaret ediliyor.